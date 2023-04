Spis treści: 01 Nowe lotnisko w Polsce. Radom z problemami

02 Jakie linie będą latały z Radomia?

03 Gdzie polecimy z lotniska w Radomiu? Krótka lista

04 Koszt budowy lotniska w Radomiu

Nowe lotnisko w Polsce. Radom z problemami

Port lotniczy Warszawa-Radom jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działalności traci połączenia. Według najnowszych doniesień, pasażerowie chcący udać się na urlop z lotniska w radomskim Sadkowie będą musieli skorzystać ze znacznie okrojonej oferty połączeń. Nie tak dawno z lotów do Kopenhagi zrezygnowały linie lotnicze LOT, a teraz wycofane zostały niektóre połączenia czarterowe.

Oznacza to, że z portu lotniczego Warszawa-Radom nie polecimy do Tivatu (Czarnogóra) ani też na hiszpańską Majorkę.

Chociaż nie podano oficjalnych powodów takich decyzji, to najpewniej zadecydował o tym czynnik ekonomiczny i niskie zainteresowanie pasażerów takimi kursami. Mimo to - jak przyznał szef lotniska w Radomiu w rozmowie z portalem pasażer.com, nie przewiduje się kolejnych cięć połączeń.

Jakie linie będą latały z Radomia?

Na ten moment jedyną regularną linią lotniczą, która będzie oferować swoje usługi na lotnisku w Radomiu jest polski LOT. Przewoźnik będzie zapewniał połączenia na dwóch standardowych trasach, do Paryża i Rzymu oraz do trzech kurortów wypoczynkowych. Pierwotnie rozkład miał być większy, jednak zdecydowano na zrezygnowanie z połączenia z Radomia do Kopenhagi.

Dostępne będą również loty czarterowe, które będą oferowane w sezonie turystycznym. Trwają rozmowy, aby do portu lotniczego Warszawa-Radom przyciągnąć popularnych przewoźników budżetowych. Czy Wizzair albo Ryanair będą latać z Radomia? Na ten moment nie, bo linie nie wyrażają zainteresowania. Nie jest jednak wykluczone, że to się zmieni.

Gdzie polecimy z lotniska w Radomiu? Krótka lista

Inauguracja nowootwartego portu lotniczego w Radomiu została zaplanowana na 27 kwietnia 2023 roku, kiedy to pierwsi podróżni przylecą na lotnisko z Paryża. Odbędzie się to na pokładzie samolotu lini lotniczych LOT. Ostatnie zmiany w rozkładach skurczyły i tak krótką już listę połączeń z lotniska w Radomiu.

Obecnie loty z Radomia prezentują się następująco:

Paryż Charles de Gaulle (linie lotnicze LOT)

Rzym Fiumicino (linie lotnicze LOT)

Tirana (linie lotnicze LOT)

Preweza (linie lotnicze LOT)

Warna (linie lotnicze LOT)

Antalya (lot czarterowy)

Burgas (lot czarterowy)

Dżerba (lot czarterowy)

Monastyr (lot czarterowy)

Warna (lot czarterowy)

Władze lotniska liczą na pojawienie się w rozkładzie lotów oferty tanich przewoźników lotniczych. Oferta została zaprezentowana im jeszcze pod koniec ubiegłego roku, jednak do tej pory żadna z popularnych linii nie zdecydowała się na rozpoczęcie działalności na lotnisku w Radomiu.



Koszt budowy lotniska w Radomiu

Projekt budowy lotniska w Radomiu od samego początku budził spore kontrowersje, głównie za sprawą swojej znikomej użyteczności i dużych kosztów. Inwestycja miała pochłonąć 800 milionów złotych, a jak widać, obecna siatka połączeń nie powala.

Nieciekawym zwiastunem są również usuwane połączenia na krótko przed startem działalności. Lotnisko w Radomiu zostanie uruchomione już 27 kwietnia. Nowy port lotniczy - według planów miał odciążyć największe lotnisko w Polsce, czyli lotnisko Chopina w Warszawie.