Reklama

Jak wyjaśniają badacze na łamach Nature Communications Earth & Environment, szczegółowo badając fulguryt poskładali w całość prawdopodobny sposób powstania tego materiału.



Uderzenie pioruna spowodowało spalenie żelaza, które gromadzi się wokół korzeni drzew na mokrych obszarach, takich jak Floryda i stopienie się z krzemem w piasku wokół korzenia drzewa. W tym samym czasie węgiel w samym drzewie również się spalił, a pierwiastki razem przeszły reakcję chemiczną, w wyniku której powstał fulguryt i nowy materiał fosforynowy.

Kiedy zespół próbował odtworzyć nowy materiał w laboratorium, nie mógł uzyskać właściwej receptury, co sugeruje, że wymaga bardzo specyficznych warunków do uformowania się i np. jeśli jest podgrzewany przez zbyt długi czas, staje się minerałem podobnym do innych, które można znaleźć w meteorytach. Badacze planują jednak kontynuować badania materiału, aby dowiedzieć się o nim więcej i przekonać się, czy faktycznie kwalifikuje się do oficjalnego ogłoszenia jako nowy minerał.