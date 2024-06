Spis treści: 01 Taki będzie nowy rollercoaster w budowanym parku rozrywki Hossoland

02 Co to jest rollercoaster?

03 Jakie rollercoastery są już w Polsce?

Taki będzie nowy rollercoaster w budowanym parku rozrywki Hossoland

W nowo budowanym parku rozrywki Hossoland, znajdującym się w Kiełpinie niedaleko Gryfic, powstaje niezwykła atrakcja - rollercoaster o nazwie GhostRider. Ta nowoczesna kolejka górska ma zapewnić niezapomniane wrażenia dla odwiedzających, oferując trasę o długości 893 metrów, na której osiągnie prędkość aż 117 km/h. GhostRider z pewnością stanie się jednym z głównych magnesów przyciągających turystów do Hossolandu, zapewniając ekscytujące przeżycia pełne nagłych zwrotów, nachyleń i dynamicznych skrętów.

GhostRider ma imponować nie tylko swoją długością i prędkością, ale również wysokością, sięgającą 53,5 metra. Ta niezwykła konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby dostarczać maksymalnych emocji przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Na pokład kolejki będą mogły wsiąść osoby, które posiadają minimum 120 centymetrów wzrostu, co sprawia, że atrakcja będzie dostępna dla szerokiej grupy odwiedzających. Każdy kurs GhostRidera pomieści 16 pasażerów, co pozwoli na sprawną obsługę dużej liczby turystów.

Budowa Hossolandu rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku, a park zajmie powierzchnię 40 hektarów, oferując aż cztery unikalne strefy tematyczne: Miasto Syrenki, Królestwo Baltambrya, Kraina Wikingów oraz Smocza Dolina Kopalni. Strefy te, zainspirowane legendami z okolic Bałtyku, staną się domem dla ponad 50 różnych atrakcji. Choć pierwotnie otwarcie parku planowano na wiosnę 2024 roku, pojawiły się opóźnienia. Hossoland otworzy swoje bramy najprawdopodobniej dopiero w czerwcu 2025 roku, oferując wyjątkowe rozrywki dla miłośników ekstremalnych przeżyć.

Co to jest rollercoaster?

Rollercoaster, znany także jako kolejka górska, to jedna z najbardziej ekscytujących i dynamicznych atrakcji dostępnych w parkach rozrywki na całym świecie. Jest to specjalna konstrukcja torowa, po której poruszają się wagony pasażerskie, oferując przejażdżki pełne ekstremalnych wrażeń. Trasa rollercoastera składa się z licznych wzlotów, spadków, pętli i inwersji, które zapewniają pasażerom intensywne doznania związane z prędkością, przyspieszeniem oraz siłami odśrodkowymi. Dzięki różnorodnym elementom toru przejażdżka kolejką górską jest doświadczeniem pełnym niespodzianek i adrenaliny.

Na początku przejażdżki wagonik jest wciągany na szczyt pierwszego wzniesienia, gdzie zyskuje maksymalną energię potencjalną. W momencie, gdy zaczyna zjeżdżać w dół, energia ta przekształca się w energię kinetyczną, co pozwala wagonikowi osiągnąć dużą prędkość. Konstrukcje te są zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko niebezpiecznych przeciążeń, a systemy zabezpieczeń, takie jak pasy i pałąki, są kluczowe dla ochrony pasażerów. Mimo intensywnych wrażeń jazda na rollercoasterze jest bezpieczna, a wypadki są niezwykle rzadkie, co sprawia, że kolejki górskie pozostają jedną z najpopularniejszych form rozrywki na świecie.

Jakie rollercoastery są już w Polsce?

W polskich parkach rozrywki znajdziemy zarówno jedne z najszybszych rollercoasterów w Europie, jak i spokojniejsze, rodzinne kolejki, dostosowane do potrzeb młodszych uczestników. Dzięki tej różnorodności każdy turysta znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku czy preferencji.

Najpopularniejsze rollercoastery w Polsce:

Hyperion (Energylandia, Zator) - jest najszybszą kolejką górską w Europie, osiągającą prędkość 142 km/h. Ta imponująca konstrukcja ma również wysokość 77 metrów i długość trasy 1450 metrów, oferując intensywne wrażenia dla miłośników adrenaliny.

- jest najszybszą kolejką górską w Europie, osiągającą prędkość 142 km/h. Ta imponująca konstrukcja ma również wysokość 77 metrów i długość trasy 1450 metrów, oferując intensywne wrażenia dla miłośników adrenaliny. Lech Coaster (Legendia, Chorzów) - otwarto go w 2017 roku i od tego czasu stał się jednym z najważniejszych rollercoasterów w Polsce. Lech Coaster osiąga prędkość 95 km/h, ma wysokość 40 metrów oraz liczne inwersje, co czyni go ekscytującą atrakcją dla odwiedzających park Legendia.

- otwarto go w 2017 roku i od tego czasu stał się jednym z najważniejszych rollercoasterów w Polsce. Lech Coaster osiąga prędkość 95 km/h, ma wysokość 40 metrów oraz liczne inwersje, co czyni go ekscytującą atrakcją dla odwiedzających park Legendia. Zadra (Energylandia, Zator) - to hybrydowy rollercoaster drewniano-stalowy, który zdobył uznanie jako jeden z najlepszych tego typu na świecie. Osiąga prędkość 121 km/h i ma wysokość 63 metrów.

Jak wyglądają polskie rollercoastery na tle atrakcji w innych krajach? Najwyższym rollercoasterem na świecie jest Kingda Ka w Six Flags Great Adventure w USA, który osiąga wysokość 139 metrów i prędkość 206 km/h. Najdłuższą trasą może pochwalić się Steel Dragon 2000 w Nagashima Spa Land w Japonii, rozciągając się na 2479 metrów. Leap-The-Dips, znajdujący się w Lakemont Park w USA, jest najstarszym działającym rollercoasterem, otwartym w 1902 roku (wykonano go z drewna). Z kolei The Smiler w Alton Towers w Wielkiej Brytanii jest rekordzistą pod względem liczby inwersji, oferując pasażerom aż 14 przejść do góry nogami.

