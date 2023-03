Hongkong zdejmuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Po 959 dniach!

Po niemal trzech latach Hongkong w końcu zdecydował się na zakończenie swojej bardzo restrykcyjnej polityki covidowej (wspieranej wysokimi mandatami sięgającymi nawet 1000 dolarów), która obejmowała m.in. konieczność noszenia maseczek ochronnych we wszystkich przestrzeniach publicznych. Co warto podkreślić, obowiązek zasłaniania twarzy wszedł w życie 15 lipca 2020 roku i dwa tygodnie później został rozszerzony na pomieszczenia i tereny zewnętrzne, choć w rzeczywistości na skutek rosnącej paniki większość osób nosiła maseczki już wiele miesięcy wcześniej.

Hongkong zdejmuje maseczki ochronne. Po 959 dniach

A biorąc pod uwagę, że nakaz zostaje zdjęty dopiero dziś, to obowiązywał łącznie przez 959 dni! Szef administracji Hongkongu, John Lee, ogłosił, że miasto zaczyna wracać do normalności (w ostatnich miesiącach Hongkong wycofał już kilka innych obostrzeń, jak obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich przyjezdnych) i zaprosił inwestorów oraz turystów do odwiedzin, dołączając tym samym do pozostałych obszarów regionu, które starają się odbudować swoją sytuację gospodarczą po latach pandemii.