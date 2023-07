Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Właściciele ujawniają termin otwarcia

Sezon wakacyjny w pełni, a jeden z największych hoteli w Polsce kolejny sezon stoi bez gości. Początkowo otwarcie miało odbyć się w 2021 roku. Jednak w związku z pandemią doszło do opóźnienia prac. W kolejnym roku przygotowanie do sezonu przerwała informacja, że twórca sieci Hoteli Gołębiewski zmarł na zawał. Nie wyznaczył on jednak zarządcy sukcesyjnego na wypadek śmierci, co skomplikowało dalszą drogę.

Jak dowiedział się portal Propertynews.pl, majątek Tadeusza Gołębiewskiego został przeniesiony do fundacji, a kilka tygodni temu konsorcjum banków uruchomiło finansowanie inwestycji. Część hotelu może zostać uruchomiona jeszcze w tym sezonie, ale na całość trzeba będzie zaczekać na sezon letni 2024 r.

Informacja na Facebooku Hotelu Gołębiewski Pobierowo Głosi: ― Największy Hotel w Polsce wkrótce otwarcie (pisownia oryg.). ― Pod koniec czerwca wciąż nie było wiadomo nic o otwarciu, a pracownicy nie chcieli zdradzić szczegółów. Niespodziewanie coś się ruszyło i właściciele zdradzili szczegóły.

Kiedy otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Nadmorski hotel był oczkiem w głowie Tadeusza Gołębiewskiego, ówczesnego właściciela sieci. Chciał, aby obiekt był jak najszybciej (przynajmniej częściowo) otwarty. Choć prace posuwały się naprzód, to pojawiały się kolejne problemy. Po dłuższym czasie oczekiwania pojawiła się nowa informacja. Otwarcia możemy się spodziewać w październiku.

Planujemy, że wykończoną już część hotelu otworzymy dla naszych gości w październiku — zdradzają właściciele obiektu. Ale na wszelki wypadek zastrzegają, że termin otwarcia zależy w dużej mierze nie od nich, a od urzędników. - Chodzi o różne decyzje związane z budową — tłumaczą i podkreślają, że docelowo nowy hotel w Pobierowie ma mieć 3000 miejsc dla gości. informuje portal gs24.pl

Obiekt ma 13 kondygnacji, w tym 11 naziemnych i dwie podziemne. Znajduje się tu 1,4 tysiąca pokoi, w których będzie mogło przenocować ponad 3 tysiące gości. Około 70 proc. pokoi ma mieć widok (okna lub balkon) na Bałtyk. Jego masywna bryła ma się kojarzyć ze statkiem pasażerskim.

Do dyspozycji gości będzie kompleks wodny z basenami i zjeżdżalnią, jacuzzi, sale kinowe, kręgielnia, gabinety zabiegowe, SPA, kawiarnie, a nawet sklepy z pamiątkami. Będzie tu także jedna z największych sal konferencyjnych w Polsce na 4 tysiące miejsc.