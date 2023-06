Spis treści: 01 Zakupy na wakacjach - papierosy, alkohol i pamiątki

02 Przewóz prezentów i zakupów w samolocie. O czym trzeba pamiętać?

03 Ile papierosów można przewozić w samolocie?

04 Papierosy elektroniczne w samolocie. Czy można je przewozić?

Zakupy na wakacjach - papierosy, alkohol i pamiątki

Nic dziwnego, że wracając z podróży mamy ochotę zaopatrzyć się w swego rodzaju pamiątki i nie tylko. Często zdarza się, że za granicą, lub w strefie wolnocłowej czy na pokładzie samolotu ceny niektórych produktów są atrakcyjne, niż w tradycyjnych sklepach na naszym rynku lokalnym.

Świetnym przykładem takich dóbr są papierosy, a więc wyroby objęte podatkiem akcyzowym. Jego wysokość jest oczywiście związana z krajem sprzedaży. Oznacza to, że po odprawie bezpieczeństwa za granicą mamy szansę na tańszy zakup papierosów. Pojawia się jednak ważne pytanie. Czy możemy przewozić papierosy w samolocie?

Zdjęcie Sklepy w strefie wolnocłowej kuszą podróżnych m.in. papierosami i alkoholem. / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Przewóz prezentów i zakupów w samolocie. O czym trzeba pamiętać?

Podobnie jak płyny, również i papierosy są objęte szczególnymi restrykcjami w przypadku podróży samolotem. Ma to głównie związek z kwestiami celnymi. W Unii Europejskiej przyjęto bowiem zasadę, że przekraczając granicę drogą lotniczą, łączna wartość przewożonych towarów nie może przekraczać 430 euro. To tyczy się zarówno nowych przedmiotów na własny użytek, jak i prezentów.

Co ważne, nie wszystkie rzeczy można przywieźć z zagranicznych wakacji. O ile kupno pamiątki w postaci figurki czy ubrania nie będzie stanowić problemu, tak np. w Unii obowiązuje kategoryczny zakaz przewozu mięsa z krajów spoza wspólnoty. To samo tyczy się większości owoców i nabiału.

Ile papierosów można przewozić w samolocie?

Okazuje się, że zasady przewozu papierosów i wyrobów tytoniowych są w samolotach Ryanair i Wizzair identyczne. To dlatego, że nie wynikają z regulaminu poszczególnych przewoźników, a odgórnych zaleceń dotyczących lotów pasażerskich. W związku z tym możemy mieć papierosy w samolocie, ale w ograniczonej liczbie:

200 sztuk papierosów tradycyjnych

100 cygaretek

50 cygar

250 gramów tytoniu

Każda wartość określa maksymalny limit produktów tytoniowych na pasażera. Oznacza to, że mając ze sobą 200 papierosów nie możemy już wziąć dodatkowo cygaretek i odwrotnie. 50 sztuk cygaretek to limit, przy którym nie ma możliwości wzięcia tytoniu, cygar lub papierosów.

Papierosy elektroniczne w samolocie. Czy można je przewozić?

Poza zasadami dotyczącymi przewozu tradycyjnych papierosów, istnieją również regulacje odnoszące się do e-papierosów, czyli elektronicznych urządzeń do palenia. Je możemy bez problemów przewozić w bagażu podręcznym. Jest to wręcz wskazane z uwagi na baterię, której nie możemy umieszczać w bagażu rejestrowanym.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w samolocie w naszym bagażu możemy przewozić do 50 mililitrów płynów nikotynowych do użytku w e-papierosie. Pamiętajmy, że płyny te wliczają się do limitu na osobę w bagażu podręcznym - łączna objętość przewożonych płynów przez pasażera nie może przekroczyć 1 litra.