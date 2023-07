Spis treści: 01 Rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego

CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny to gigantyczna inwestycja, która planowo ma zostać oddana do użytku w 2028 roku. Choć do tej daty zostało jeszcze pół dekady, osoby zajmujące się inwestycją przygotowały i opublikowały tzw. Master Plan, czyli zaawansowany i rozbudowany koncept działania CPK. Plan zawiera w sobie wiele aspektów, między innymi kanały dojazdowe do portu (np. drogowe czy kolejowe), jak również plany dotyczące wyników osiąganych przez lotnisko.

Można uznać, że opublikowanie Master Planu to przejście z etapu planowania do projektowania. Oznacza to, że prace są na znacznie bardziej zaawansowanym poziomie, niż do tej pory. Wiemy już, jak wytyczone zostaną ścieżki kolejowe i dworce tychże. Dla przykładu, od północnej strony CPK dostępny będzie podziemny dworzec kolejowy, na który składać się będzie 6 terminalów. Obsługiwać będą one trasy regionalne i dalekobieżne.