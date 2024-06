Spis treści: 01 Opóźniony pociąg a przepisy Unii Europejskiej

02 Kiedy przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania

03 W jaki sposób złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony pociag?

Oczywiście nie wszystkie sytuacje i zdarzenia losowe da się przewidzieć. Dlatego może zdarzyć się, że nasz pociąg przyjedzie ze sporym opóźnieniem. Czy w takiej sytuacji możemy starać się o odszkodowanie? Jak złożyć wniosek o jego wypłatę i kiedy przewoźnik może odmówić jego wypłacenia?

Opóźniony pociąg a przepisy Unii Europejskiej

Zgodnie z przepisami unijnymi jeśli Twój pociąg spóźnił się co najmniej 60 minut, możesz starać się o odszkodowanie. Kwestię tę reguluje art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782.

Reklama

Na jego podstawie pasażer ma prawo do odszkodowania, które wynosi:

25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60-119 minut,

50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 120 minut i więcej.

W rozporządzeniu jest jednak wyraźnie zaznaczone, że przewoźnik może ustalić minimalny próg, poniżej którego odszkodowanie nie będzie wypłacane. Jeśli więc wysokość odszkodowania wyniesie mniej niż ustalony próg, nasze roszczenie zostanie odrzucone przez przewoźnika. Rozporządzenie wskazuje, że próg wypłaty nie może być wyższy niż 4 euro i polscy przewoźnicy go stosują.

Przyznane odszkodowanie może zostać wypłacone w formie bonu (25% lub 50% zniżki na zakup kolejnego biletu) lub gotówki, jeśli pasażer wyraźnie zaznaczy to w składanym przez siebie wniosku o odszkodowanie.

Warto wiedzieć, że zgodnie z 62 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe: “Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego". Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 2: “Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika".

Oznacza to więc, że pasażer może ubiegać się o odszkodowanie zarówno w sytuacji, w której pociąg przyjechał z opóźnieniem jak i wtedy, gdy odjechał za wcześnie.

Czy przepisy dotyczące odszkodowania za opóźnienie przyjazdu pociągu dotyczą wszystkich przewoźników?

Musimy jednak wiedzieć, że wskazane wyżej przepisy nie dotyczą wszystkich połączeń kolejowych. Obowiązują jedynie w przypadku opóźnień pociągów dalekobieżnych:

Intercity (IC)

Express Intercity Premium (EIP)

Express Intercity (EIC)

InterREGIO (IR)

Twoje Linie Kolejowe (TLK)

ŁKA Sprinter (ŁS)

połączenia międzynarodowe, odbywające się pomiędzy krajami należącymi do UE

Przepisy nie będą więc miały zastosowania np. w przypadku przewoźników miejskich, podmiejskich czy niektórych linii regionalnych. Prócz tego odszkodowanie nie zostanie wypłacone jeśli jego wysokość będzie niższa niż 4 euro.

Kiedy przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania

Przytoczone powyżej rozporządzenie unijne zawiera również informacje, kiedy przedsiębiorstwo kolejowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Będzie to możliwe gdy przewoźnik udowodni, że opóźnienie lub utrata połączenia powstała z przyczyn takich jak:

nadzwyczajne okoliczności niezwiązane z ruchem kolei (pogoda, warunki atmosferyczne, katastrofy naturalne, kryzysy związane ze zdrowiem publicznym), a firma kolejowa mimo staranności nie mogła im zapobiec

wina podróżnego

zachowanie osoby trzeciej (osoba na torach, kradzież kabli, terroryzm, działanie organów ścigania, sabotaż)

W jaki sposób złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony pociag?

Odszkodowanie wypłacane jest tylko i wyłącznie po rozpatrzeniu złożonego przez pasażera wniosku.

Należy w nim umieścić swoje dane, napisać jakiego połączenia dotyczy roszczenie, wskazać jakie było opóźnienie pociągu oraz określić swoje żądanie. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, odszkodowanie może zostać wypłacone w formie bonu lub gotówki. Musi to zostać jednak wyraźnie zaznaczone oraz należy podać numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany przelew środków.

Wniosek można złożyć drogą mailową, wysyłając go na adres przewoźnika lub wypełniając specjalnie przeznaczony do tego formularz na stronie internetowej. Można również wysłać go drogą tradycyjną lub złożyć w specjalnie wyznaczonej do tego kasie. Przed udaniem się na dworzec warto jednak sprawdzić czy znajduje się tam okienko przyjmujące takie wnioski. Na rozpatrzenie złożonej reklamacji przewoźnik ma miesiąc.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!