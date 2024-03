Wi-Fi dostępne w pociągach często pozostawia wiele do życzenia. Zrywane połączenia czy wolne przesyłanie danych. To tylko niektóre z problemów, które doskwierają podróżującym w trakcie korzystania z dostępnych sieci bezprzewodowych. PKP Intercity zdaje sobie sprawę z tych niedogodności i postanowiło im zaradzić. Przewoźnik poinformował o wdrażaniu nowego systemu, który ma wpłynąć na poprawę niezawodności.

Reklama

PKP Intercity wdraża system WiFiX

PKP Intercity poinformowało, że wprowadza do własnych pociągów system o nazwie WiFiX. Jego zadaniem jest przede wszystkim monitorowanie niezawodności dostępnych w wagonach sieci bezprzewodowych. Opracowano go na początku roku i obecnie został on wdrożony do ponad 720 pojazdów.

Kontrola nad WiFiX została powierzona zespołowi IT PKP Intercity. Jego zadaniem jest monitorowanie urządzeń, które odpowiadają za dostarczanie internetu bezprzewodowego w pociągach. Specjalne narzędzia dają wgląd w czasie rzeczywistym w dostępne połączenia i pozwala to na precyzyjne sprawdzanie niezawodności Wi-Fi w poszczególnych wagonach. Nie ma też znaczenia, gdzie dany skład aktualnie się znajduje.

PKP Intercity wyjaśnia, że pracownicy IT mogą dokładnie sprawdzić, w których miejscach występują problemy z działaniem sieci Wi-Fi. Następnie na podstawie analiz można próbować temu zaradzić. Przewoźnik dodaje, że WiFiX ma być rozwijane oraz udoskonalane. Pozwoli to na stopniowe zwiększanie funkcjonalności całego systemu.

Lepsze Wi-Fi w pociągach dzięki wzmacniaczom sygnału

Warto dodać, że to nie pierwsze działania PKP Intercity w ostatnim czasie, których celem jest ulepszenie działania Wi-Fi w pociągach. W zeszłym kwartale przewoźnik informował o wdrażaniu nowego rozwiązania w postaci specjalnych wzmacniaczy sygnału.

Repeatery zainstalowano w 300 wagonach i była to inicjatywa we współpracy z popularnymi operatorami sieci komórkowych w kraju: Orange Polska, Play, Polkomtelem (sieć Plus) oraz T-Mobile Polska. Do końca 2023 r. wzmacniacze sygnału miały trafić do łącznie ponad 550 wagonów.

Problemów z internetem w składach powinno być coraz mniej

Wszystkie te działania, których podjęło się PKP Intercity, powinny znacząco wpłynąć na poprawę jakości działania internetu bezprzewodowego w pociągach. Oczywiście skorzystamy na tym my, czyli klienci podróżujący składami przewoźnika. Sytuacja z Wi-Fi w pociągach ulega poprawie, co widać już teraz, a z czasem powinno być coraz lepiej.

Stale dążymy do podnoszenia jakości świadczonych usług. Jednym z elementów wpływających na satysfakcję naszych pasażerów jest możliwość korzystania z urządzeń mobilnych i komputerów podłączonych do internetu. Wprowadziliśmy autorski system monitorujący, który w połączeniu z wymienionymi i nowoczesnymi urządzeniami daje swobodę we włączaniu się do sieci i korzystaniu z niej. Cieszę się, że ta zmiana postępuje. Chcemy, by wszystkie nasze pojazdy z biegiem lat dawały możliwość podłączenia się do bezprzewodowego internetu. mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.