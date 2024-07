Spis treści: 01 Na wakacje LOT-em

02 Przedmiot osobisty LOT

03 Bagaż podręczny w LOT - jakie wymiary?

04 Bagaż rejestrowany LOT - duża walizka

05 Jaki bagaż do samolotu LOT? Podsumowanie

Na wakacje LOT-em

Krótki weekendowy wypad czy dłuższy urlop - lecąc z Polski nie musimy ograniczać się wyłącznie do tanich linii lotniczych. Możemy skorzystać również z oferty rodzimego LOT-u, który posiada w swojej siatce połączeń wiele ciekawych kierunków idealnych na wakacje. Wśród dostępnych lotów znajdziemy zarówno kierunki europejskie, jak i te nieco bardziej odległe.

Ważną zaletą polskiego przewoźnika w porównaniu do budżetowych linii jest z pewnością polityka bagażowa. Jako pasażerowie nawet w najtańszej taryfie możemy wziąć na pokład więcej, niż w liniach Ryanair czy Wizzair. Jaki bagaż do samolotu LOT? Opcje są trzy, z czego aż dwie darmowe.

Reklama

Przedmiot osobisty LOT

Podstawowy rodzaj bagażu dla każdego pasażera Polskich Linii Lotniczych LOT to przedmiot osobisty. Podobnie jak u innych przewoźników, jest to niewielki przedmiot, jak choćby torebka, torba na laptopa, aktówka czy niewielki plecak. Umieścimy go pod fotelem przed sobą, nie zaś w schowku nad głowami.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Przedmiot osobisty w LOT jest darmowy i dostępny dla każdego w każdej taryfie biletowej. Nie musimy za niego dopłacać, bez problemu zabierzemy go ze sobą przez kontrolę osobistą i później do samolotu. Ten rodzaj bagażu musi mieć wymiary do 40 na 35 na 12 cm i wagę nie przekraczającą 2 kilogramów. Co ważne, to nie jedyny darmowy bagaż do samolotu, jaki oferuje polski przewoźnik.

Bagaż podręczny w LOT - jakie wymiary?

Drugi rodzaj to bagaż podręczny, który w PLL LOT jest darmowy. To np. kabinowa walizka, która przysługuje każdemu pasażerowi, niezależnie od wybranej taryfy czy trasy. Lecąc z Warszawy do Gdańska, z Wrocławia do Seulu i nie tylko mamy pewność, że będziemy mogli zabrać na pokład nie tylko przedmiot osobisty, ale również walizkę podręczną za darmo i bez dodatkowych opłat. Należy jednak pamiętać o dopuszczalnych parametrach.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Wymiary walizki podręcznej w PLL LOT to 55 cm wysokości, 40 cm szerokości i 23 cm głębokości. Jak informuje przewoźnik, dopuszczalna łączna suma wymiarów walizki kabinowej nie może przekraczać 119 centymetrów. Ten bagaż musi zmieścić się pod fotelem przed nami lub w schowku nad naszymi głowami. Pamiętajmy, że ta walizka przechodzi z nami kontrolę bezpieczeństwa. Należy wziąć to pod uwagę podczas pakowania się na wyjazd.

Bagaż rejestrowany LOT - duża walizka

Na koniec zostaje nam walizka rejestrowana. Duży bagaż w LOT nie jest dostępny w podstawowej cenie, czyli w taryfie Economy Saver. Możemy go dokupić, albo wybrać nieco droższą taryfę Economy Standard lub Flex. Wówczas niezależnie od trasy (krótka, średnia i długa) będziemy mogli nadać jedną walizkę rejestrowaną do 23 kilogramów na pasażera. Warto mieć to na uwadze, bo np. Air China czy Turkish na lotach długodystansowych w podstawowej taryfie pozwalają na zabranie dwóch walizek po 23 kilogramy każda.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jakie wymiary ma walizka rejestrowana w PLL LOT? Przewoźnik pozwala na zabranie walizki, której łączna suma wymiarów nie przekracza 158 centymetrów (wysokość + szerokość + głębokość). Ten bagaż nadajemy przy stanowisku odprawy przed odlotem - nie zabieramy go ze sobą do samolotu.

Jaki bagaż do samolotu LOT? Podsumowanie

Na sam koniec krótkie podsumowanie tego, jaki bagaż można zabrać do samolotu LOT w taryfie Economy Saver, czyli tej podstawowej:

Przedmiot osobisty - za darmo, wymiary 40 na 35 na 12 cm

- za darmo, wymiary 40 na 35 na 12 cm Walizka podręczna - za darmo, wymiary 55 cm wysokości, 40 cm szerokości i 23 cm głębokości

- za darmo, wymiary 55 cm wysokości, 40 cm szerokości i 23 cm głębokości Walizka rejestrowana - za dopłatą, suma wymiarów nie przekracza 158 centymetrów, do 23 kg

Jak widać, w cenie otrzymujemy aż dwa rodzaje bagażu za darmo. To coś, co z tanich linii lotniczych zniknęło dawno temu.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!