Japonia odkryła 7 tys. wysp, o których istnieniu nie miała pojęcia

Relatywnie łatwo, bo kiedy japońska straż przybrzeżna liczyła wyspy 35 lat temu, nie była w stanie rozróżnić małych skupisk wysp od większych pojedynczych wysp, co oznacza, że tysiące z nich policzono jako jedną, do powstania kolejnych przyczyniły się erupcje wulkanów, a jeszcze inne dopiero na mocy późniejszych regulacji zyskały miano wysp.

Japonia ponownie liczy wyspy. Część pozostaje obiektem sporów

Przy okazji japoński urząd wyjaśnił, że z powodu braku międzynarodowego porozumienia w sprawie metody liczenia wysp, zastosowano to samo kryterium wielkości, co w poprzednim badaniu. Oznacza to liczenie wszystkich naturalnie występujących obszarów lądowych o obwodzie co najmniej 100 metrów, bez uwzględnienia gruntów sztucznie rekultywowanych.

Warto też pamiętać, że część wysp otaczających Japonię jest przedmiotem wielu sporów terytorialnych - Kraj Kwitnącej Wyspy rości sobie prawa do kontrolowanych przez Rosję południowych Wysp Kurylskich, które nazywa Terytoriami Północnymi, a spór sięga końca II wojny światowej, kiedy to wojska radzieckie je przejęły.

Japonia twierdzi również, że ma historyczne prawa do niezamieszkanych wysp Senkaku na Morzu Wschodniochińskim, którymi obecnie administruje, z czym nie zgadzają się Chiny, regularnie kwestionujące to roszczenie.

Nie brakuje też nieporozumień na linii Japonia-Korea Południowa, bo kraje od ponad 70 lat spierają się o grupę wysepek znanych jako Dokdo w Seulu i Takeshima w Tokio na Morzu Japońskim, które Korea nazywa Morzem Wschodnim.