Egipskie piramidy w Gizie - monumentalne budowle są znane na całym świecie

Piramidy to prawdopodobnie najbardziej znany symbol starożytnego Egiptu. Stanowią jedne z najbardziej niezwykłych dzieł inżynieryjnych w historii. Budowle te pełniły w przeszłości funkcję grobowców, w których chowano starożytnych władców.

Najsłynniejsze egipskie piramidy wznoszą się w Gizie. To właśnie tam znajduje się Piramida Cheopsa, Piramida Chefrena czy Piramida Mykerinosa. Oprócz tych trzech głównych budowli, w niedalekiej odległości od nich usytuowane zostały mniejsze Piramidy Królowych oraz liczne mastaby, w których chowano dostojników oraz niektórych członków rodziny królewskiej. Będąc w Gizie nie sposób pominąć także Wielkiego Sfinksa - monolitycznego, wznoszącego się na wysokość około 73 m posągu mitycznego lwa z ludzką głową.

Jak wysokie są piramidy z Gizy? Dwie budowle mają więcej niż 100 m

W kompleksie egipskich piramid absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o wysokość, jest Piramida Cheopsa. Pierwotnie miała ona wynosić około 146 m, obecnie jest to niecałe 139 m. Szacuje się, że budowlę wzniesiono około 2560 roku p.n.e. Porównując tę monumentalną konstrukcję do 10-piętrowych bloków mieszkalnych mających około 35 m, Piramida Cheopsa przewyższa je czterokrotnie!

Niewiele mniejsza od Piramidy Cheopsa jest Piramida Chefrena. Jej wysokość wynosi 136 m. Ostatnia z trzech głównych piramid, czyli Piramida Mykerinosa, wznosi się na około 65 m. Jeśli zaś chodzi o Piramidy Królowych, to są one o wiele mniejsze niż główne budowle - przeważnie ich wysokość nie przekracza około 30 m.

Piramidy w Meksyku. Wzniosły je rdzenne ludy Ameryki Południowej

Okazuje się, że piramidy możemy również podziwiać w Ameryce Południowej. Ich duże skupisko znajduje się w Meksyku, gdzie budowle te powstały jako miejsca kultu, w których to przeprowadzano ceremonie religijne. Zostały wzniesione przez rdzenne ludy południowej Ameryki.

Popularne meksykańskie piramidy są usytuowane w starożytnym mieście Teotihuacán. Mowa tu między innymi o liczącej około 65 m wysokości Piramidzie Słońca czy wznoszącej się na około 46 m Piramidzie Księżyca. Na uwagę zasługuje również Piramida Kukulkana w Chichén Itzá czy Wielka Piramida w Choluli.

Ta ostatnia piastuje światowy rekord, jeśli chodzi o największą piramidę pod względem objętości. Szacuje się ją na około 3,3 mln m sześciennych (dla porównania - Piramida Cheopsa ma 2,4 mln m sześciennych).

