Wygląda na to, że katastrofa łodzi podwodnej Titan i dramatyczna międzynarodowa akcja ratunkowa nie wpłynęły w żaden sposób na plany nowej firmy współzałożyciela OceanGat - Humans2Venus, a przynajmniej tak wynika z wywiadu, jakiego udzielił on portalowi Insider. Guillermo Söhnlein uważa, że niedawna tragedia nie powinna zniechęcać ludzi do dalszych prób dotarcia do dna oceanu w jednostkach podobnych do Titana oraz innych przełomowych misji:



Zapomnij o OceanGate. Zapomnij o Titanie. Zapomnij o Stocktonie. Ludzkość może być na skraju wielkiego przełomu i nie skorzystać z niego, ponieważ jako gatunek zostaniemy zamknięci i zepchnięci z powrotem do status quo mówi w wywiadzie.

Od dna oceanu po kosmos. Ambitne plany OceanGate

Dlatego osobiście ma jeszcze większe i ambitniejsze plany, a mianowicie zdradził, że do 2050 roku chce wysłać 1000 osób w kosmos, a mówiąc precyzyjniej w atmosferę Wenus. Jak przekonuje w rozmowie z dziennikarzem Insidera, zdaje sobie sprawę z faktu, że jako najcieplejsza planeta Układu Słonecznego, Wenus nie jest najbardziej sprzyjającym dla ludzi środowiskiem, ale jednocześnie powołuje się na badania wskazujące, że obszar 50 km nad jej powierzchnią "teoretycznie pozwoliłby ludziom przetrwać".