Wrzesień, październik i listopad w górach to czas absolutnie wyjątkowy, kiedy na szlakach spotkamy zdecydowanie mniej turystów, za to fotografie z wypraw będą równie malownicze, co tajemnicze.

W dodatku dosyć łatwo znaleźć fajne miejsca w górach na weekend , chociaż spora grupa osób właśnie ten okres upodobała sobie na dłuższy odpoczynek. Wiele punktów dysponuje dodatkowymi atrakcjami, które ucieszą tak dzieci, jak i dorosłych.

Oto 10 miejsc w górach, do których warto pojechać jesienią!

Jesień w górach: Wieża Sky Walk w Świeradowie-Zdroju (Polska)

Wieża widokowa w Świeradowie-Zdroju prezentuje się imponująco nawet z daleka. To najwyższa wieża widokowa w Polsce — ma aż 62 metry. Dojście do niej nie jest trudne, a wrażenia z jej szczytu są niesamowite! Widoki możemy podziwiać przez cały rok między godziną 9.00 a 19.00 (ostatnie wejście o godzinie 18.00).

To rzeczywiście "ścieżka w chmurach" — olbrzymia, drewniana konstrukcja w Górach Izerskich, ze szklaną platformą na ostatnim piętrze, na którą można wejść. Prawdziwe atrakcje dla dzieci i dorosłych to konstrukcja linowa ("Pajęcza sieć"), po której możemy się wspiąć wyżej, siatka w kształcie kropli na samej górze oraz 105-metrowa zjeżdżalnia.

Ścieżka w koronach drzew w Krynicy-Zdroju (Polska)

Jesienią warto pojechać do Krynicy-Zdroju, wejść na wieżę widokową i przejść się ścieżką w koronach drzew. Drewniana konstrukcja od razu po oddaniu do użytku w 2019 roku stała się atrakcją Beskidu Sądeckiego.

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju ma 49,5 metra, czyli tyle co wieżowiec o 17 piętrach. Znajduje się na końcu ścieżki o długości 1030 metrów, która stopniowo pnie się w górę, aż rzeczywiście sięga ponad korony drzew, co zwłaszcza jesienią wywołuje niesamowity efekt. Wędrówkę po kolejnych stacjach uatrakcyjniają rozmieszczone systematycznie ciekawostki, zagadki i gry. Warto też wykupić zjazd na 60-metrowej zjeżdżalni.

Zdjęcie Krynica-Zdrój / Dariusz ZAROD/East News / East News

Ścieżka w Obłokach w Dolni Moravie (Czechy)

Ścieżka w Obłokach ma wysokość 55 metrów i została wybudowana na stokach góry Slamnik, na wysokości 1116 metrów n.p.m. Widok z niej jest zatem naprawdę imponujący — nic dziwnego, że miejsce to przyciąga tak wiele osób! By odwiedzić tą popularną atrakcję turystyczną musimy udać się do miejscowości Dolni Morava — na szczęście znajduje się tylko 14 kilometrów od polsko-czeskiej granicy.

Ścieżka w Obłokach jest częścią ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Konkretnie składa się z trzech wież, połączonych ze sobą ścieżką widokową, wybudowanych w 2015 roku. Kolejne etapy można pokonać na skróty — wybierając tunele z siatki. Dzieci ucieszy też 101-metrowa zjeżdżalnia, a fanów mocnych wrażeń znajdujący się nieopodal Bike Park.

Wieża widokowa na Borowej (Polska)

Jesień w Górach Wałbrzyskich (pasmo górskie w Sudetach Środkowych) również jest piękna. Na ich najwyższym szczycie, Borowej (853 metry n.p.m.) w 2017 roku otwarto wieżę widokową. To kolejna atrakcja na mapie Dolnego Śląska, do której jednak nie tak łatwo dotrzeć.

Na szczyt prowadzą dwa szlaki — czarny i czerwony. Ten pierwszy posiada duże nachylenie, ten drugi jest nieco łagodniejszy, ale dłuższy — z dość stromą końcówką. W drodze można zwiedzić też średniowieczne ruiny. To Zamek Nowy Dwór. Ulokowany na Zamkowej Górze zabytek jest popularnym celem romantycznych spacerów.

Błędne Skały w Górach Stołowych (Polska)

Jesienią w górach spędzimy miłe chwile z całą rodziną. Warto się wybrać w Góry Stołowe. Błędne Skały są szczególnie popularne latem, jednak mają niesamowity charakter właśnie jesienią, gdy wznosi się nad nimi mgła, a liście mienią się różnymi kolorami. Poza sezonem turystów będzie mniej, co pozwoli między innymi zaoszczędzić czas w kolejce do kasy. Miejsce znane jest również jako Wilcze Doły czy Dzikie Dziury.

Wznoszące się na wysokość 6-12 metrów skały tworzą prawdziwy labirynt, w którym momentami trzeba się pochylać, a miejscami przez niego przeciskać. Bilet normalny to wydatek 12 złotych. Za ulgowy zapłacimy 6 złotych, a dzieci do lat 7 wchodzą za darmo.

Zdjęcie Błędne Skały / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Wieża widokowa na Baraniej Górze (Polska)

Co zobaczyć w Beskidzie Śląskim? Popularną atrakcją jest wieża widokowa na Baraniej Górze — metalowa konstrukcja, z której rozciąga się niesamowity wprost widok na panoramy gór trzech krajów: Polski, Czech i Słowacji. Barania Góra to drugi najwyższy szczyt w Beskidzie Śląskim — w drodze na niego można odpocząć w przytulnym miejscu, jakim jest schronisko Przysłop.

To o tyle interesująca wyprawa, że można na własne oczy ujrzeć źródło Wisły — w miejscu, w którym łączy się Biała Wisełka i Czarna Wisełka. Zaprawionych piechurów przyciągnie zapewne mająca około 16 kilometrów Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza na Baranią Górę. Osoby chcące zobaczyć ciekawe miejsca w górach powinny też zwiedzić Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle.

Karkonoska Ścieżka w Koronach Drzew (Czechy)

Jeśli komuś marzy się kolejna ścieżka w koronach drzew, Karkonosze również dysponują taką atrakcją. Złota polska jesień jest doskonałym okresem, by udać się w to najwyższe pasmo górskie Sudetów i Czech. Karkonoska Ścieżka w Koronach Drzew znajduje się w Karkonoskim Parku Narodowym, w miejscowości Jańskie Łaźnie (Janské Lázně).

Do pokonania jest przeszło 1300 metrów — a na końcu czeka na nas 45-metrowa wieża widokowa. Warto odwiedzić znajdujące się w podziemiach centrum edukacyjne, spróbować swoich sił na trzech przystankach adrenalinowych i skrócić sobie drogę na dół, korzystając z imponującej, 80-metrowej zjeżdżalni.

Wieża widokowa "Grzybek" w Jeleniej Górze (Polska)

Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego w Jeleniej Górze to kolejne, interesujące miejsce, które warto odwiedzić jesienią. W sąsiedztwie 35-metrowej wieży można spokojnie odpocząć po marszu zielonym szlakiem, a nawet rozpalić ognisko i ogrzać się przy nim, zajadając smakołykami. "Grzybek" zyskał swoją nazwę za sprawą charakterystycznej, wieńczącej go kopuły.

Zgodnie z tradycją właśnie w tym miejscu Bolesław Krzywousty w roku 1111 założył gród - jest to więc istotne miejsce dla mieszkańców miasta Jelenia Góra. Turyści również będą zachwyceni malowniczym widokiem na miasto i góry. Na wieżę można wejść za darmo. Warto też odwiedzić dawny Ogród Muz, założony na wzgórzu Siodło w XVIII wieku.

Zdjęcie Jelenia Góra / Albin Marciniak / East News

Ścieżka w Koronach Drzew (Słowacja)

Kolejne miejsce, które po prostu trzeba odwiedzić jesienią to ulokowana nieopodal polskiej granicy Ścieżka w Koronach Drzew Bachledka na Słowacji. Usytuowana na granicy Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego atrakcja ma ponad 600 metrów i otwarta jest codziennie od 9.00 do 17.00, z ostatnim wejściem o godzinie 16.00. Na końcu znajduje się 32-metrowa wieża, z której rozciąga się widok na Tatry Bielskie, Pieniny i Zamagurze Spiskie.

Spragnieni wiedzy mogą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dzięki umieszczonym na ścieżce tablicom informacyjnym. Na trasie znajdują się też dwa zakątki adrenalinowe i zjeżdżalnia rurowa o długości 67 metrów. Kto przyjedzie w tę okolicę na dłużej, może też odwiedzić Jaskinię Bielańską czy Kąpielisko Termalne Wierzbów (Thermal Park Vrbov).

Gęsia Szyja w Tatrach Wysokich (Polska)

Wznoszący się na wysokość 1489 metrów n.p.m. szczyt o intrygującej nazwie Gęsia Szyja to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach Wysokich. Prowadzący do niego szlak jest uznawany za dosyć prosty — poradzą sobie z nim również dzieci. Szlak wiedzie przez Rusinową Polanę, gdzie można odpocząć i posilić się wybornymi, ciepłymi oscypkami, sprzedawanymi w bacówce.

Jesienią cała trasa prezentuje się szczególnie urokliwie, wiodąc w dużej mierze przez las. Malownicza panorama Tatr Bielskich, Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich warta jest wejścia na szczyt. Pięknym miejscem, które warto odwiedzić w górach jesienią jest też słynne Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr.

Zdjęcie Gęsia Szyja / Albin Marciniak / East News

