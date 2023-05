Tanie linie - za darmo, ale z zyskiem

Choć dostęp do rozrywki na pokładzie samolotu czy informacji o locie jest darmowy, to wszelkiej maści dodatkowe usługi, czy przede wszystkim napoje i jedzenie są już dodatkowo płatne. To właśnie na tym linie easyJet od samego początku planowały zarabiać, dzięki wprowadzeniu AirFi.

Jak pokazały testy przeprowadzane od ubiegłego roku, system okazał się być dużym sukcesem. Miliony pasażerów chętnie korzystały z nowej funkcji na pokładach easyJet, jednocześnie dokonując zakupów w trakcie lotu. To sprawiło, że budżetowy przewoźnik zdecydował się na wprowadzenie AirFi na pokładach wszystkich swoich samolotów - w tym również dla polskich pasażerów.