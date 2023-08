Korytarz Vasariego zniszczony. Kolejny akt wandalizmu we Włoszech

Co ciekawe, niewiele brakowało, żeby zabytek uległ zniszczeniu - podobnie jak cały Ponte Vecchio - podczas II wojny światowej, ale wycofujące się niemieckie oddziały nie zdążyły zdetonować rozłożonych wcześniej ładunków.



Wygląda jednak na to, że bogata historia i wysokie walory kulturowe to zbyt mało, żeby uchronić się przed niemieckimi kibicami piłkarskimi, którzy bez skrupułów "ozdobili" korytarz Vasariego graffiti (a raczej bazgrołami) nawiązującymi do klubu TSV 1860 Monachium. Według florenckiego oddziału włoskiej żandarmerii, sprawcami aktu wandalizmu były dwie osoby należące do grupy 11 studentów przebywających w Airbnb w centrum miasta.

Karabinierzy z Jednostki Operacyjnej we Florencji i Stacji Carabinieri Uffizi, analizując nagrania z monitoringu wideo, zdołali zidentyfikować dwie osoby, które o 5.20 dzisiejszego ranka uszkodziły bardzo ważne miejsce artystyczne dowiadujemy się z oficjalnego oświadczenia służb włoskich dla CNN.

Monitoring pozwolił ustalić tożsamość 20- i 21-latka, a podczas przeszukania ich miejsca pobytu policja zabezpieczyła dwie puszki czarnej farby w sprayu i ubrudzoną nimi odzież - aktualnie trwa porównywanie odcisków palców. Ministerstwo Kultury obliczyło zaś, że naprawa szkód po tym akcie wandalizmu będzie kosztowała ok. 10 tys. euro.