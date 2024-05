Spis treści: 01 Samoloty nie polecą przez GPS

Samoloty nie polecą przez GPS

Nie pierwszy raz informujemy o problemach z sygnałem GPS nad Europą - zwłaszcza jej częścią wschodnią i północną. Nie tak dawno pisaliśmy o kontynuowaniu przez Rosjan wpływania na sygnał GPS, a teraz okazuje się, że działania te mają coraz poważniejsze skutki.

Te ponownie dotyczą lotnictwa, choć tym razem mowa o jego cywilnej odmianie. W ostatnich dniach fińskie linie lotnicze Finnair ogłosiły, że tymczasowo zawieszają jedno ze swoich połączeń. Powodem są regularne zakłócenia sygnału GPS, które występują nad częścią naszego kontynentu. Gdzie dokładnie nie polecą pasażerowie?

Estonia poszkodowana przez zakłócenia

Fiński przewoźnik zawiesił połączenie z Helsinek do estońskiego Tartu. W przypadku tej trasy problem z sygnałem GPS okazał się być nadwyraz uciążliwy i niebezpieczny. Wszystko przez technologię naprowadzania samolotów stosowanych przez estońskie lotnisko. Port lotniczy jest jednym z niewielu w Europie, który procedurę w dalszym ciągu opiera na sygnale GPS. W sytuacji, gdy ten jest zakłócany, istnieje ryzyko popełnienia błędów przez samoloty podczas lądowania.

Jak informuje fly4free.pl. w ubiegłym tygodniu samoloty Finnair dwukrotnie zawracały do Helsinek po nieudanej próbie lądowania w Estonii. Loty na tej trasie zostały zawieszone tymczasowo - przynajmniej do 1 czerwca. Możliwe że do tego czasu uda się wypracować inne sposoby na lądowania maszyn, jednak w innym przypadku problemy mogą się tylko pogłębić.

Obecnie Estonia jest jednym z krajów, którego zakłócenia sygnału GPS dotyczą najbardziej - tak wygląda mapa z 5 maja tego roku:

Finnair to nie jedyne linie lotnicze, które odnotowują problemy z uwagi na zakłócanie sygnału GPS nad Europą.

Tanie linie z problemami

W ostatnich tygodniach miało miejsce wiele pomniejszych incydentów samolotów różnych linii lotniczych, które były spowodowane zakłóceniami sygnału GPS. Pisaliśmy choćby o problemach, które miewa Ryanair i Wizzair. Ostatecznie jednak obyło się bez awaryjnych lądowań czy poważniejszych kłopotów. Samych protokołów bezpieczeństwa dotyczących nawigacji w samolotach jest kilka - gorszy sygnał GPS sam w sobie nie będzie stanowić aż tak dużego niebezpieczeństwa:

Istnieje kilka protokołów bezpieczeństwa mających na celu ochronę systemów nawigacyjnych w samolotach pasażerskich. Zagłuszanie GPS nie ma bezpośredniego wpływu na nawigację statku powietrznego i chociaż problem jest znany, to nie oznacza on jednoznacznie, że samolot został celowo zakłócony. Glenn Bradley, Urząd Lotnictwa Cywilnego UK

Sytuacja z Estonii jest zatem wyjątkowa. To wynika z lotniska, które mocno polega na sygnale GPS.