Spis treści: 01 Polskie linie rozwijają skrzydła

02 Nowy samolot PLL LOT

03 Samolot z bagażem doświadczeń?

Polskie linie rozwijają skrzydła

Od wielu miesięcy śledzimy informacje z otoczenia polskich linii lotniczych. LOT ma duże plany rozwoju zakreślone na najbliższe lata, które, póki co sukcesywnie realizuje. Lato upłynęło pod znakiem dostaw nowych Embraerów, które już operują na europejskich trasach i pozwalają pasażerom polecieć z Warszawy m.in. do Oslo.

To jednak maszyny wąskokadłubowe i średniodystansowe - ich służba odbywa się jedynie w Europie, a rodzimy przewoźnik oferuje też trasy znacznie dłuższe. Na większych dystansach wykorzystywane są popularne Dreamlinery, jednak i to nie wystarcza. Już niedługo do polskiej floty dołączy spory samolot, który zabierze nas za ocean. To Boeing 777-200.

Reklama

Nowy samolot PLL LOT

Nowa maszyna zostanie przez LOT wyleasingowana od EuroAtlantic Airways - linii zajmujących się leasingiem samolotów w formule ACMI (za pasazer.com). Oznacza to, że polski przewoźnik wynajmie maszynę wraz z załogą i ubezpieczeniem. Pierwszy model 777-200 został dostarczony liniom United Airlines jeszcze w 1995 roku. Ten model był wykorzystywany głównie na trasach wewnątrz USA, choć jego zasięg pozwala na dłuższe podróże - wynosi około 10 000 kilometrów (wersja 200).

Maszyna pozwala pasażerom na podróżowanie w 3 klasach - Biznes (30 miejsc), ekonomicznej premium (24 miejsca) i ekonomicznej (239). Łącznie samolot zabiera na pokład do 293 pasażerów.

Zdjęcie Boeing 777-200 w barwach linii Emirates. / Flight Collection / Topfoto / Forum / Agencja FORUM

Nowy Boeing LOT-u będzie operował na trasie Warszawa-Nowy Jork. Polski przewoźnik realizuje takie loty codziennie. Model 777-200 będzie latał do największego miasta USA 6 razy w tygodniu, od wtorku do niedzieli. Poniedziałkowe rejsy będą obsługiwane Dreamlinerem.

Samolot z bagażem doświadczeń?

Co jednak ciekawe, samolot jest "nowy" jedynie z nazwy - w rzeczywistości maszyny leasingowane przez EuroAtlantic fabrykę opuściły już dawno, a średnia wieku oferowanych Boeingów wynosi około 20 lat. Jest to zatem zdecydowanie starsza konfiguracja, niż w przypadku dotychczas używanego samolotu. Od ubiegłego roku na tej samej trasie LOT wykorzystywał leasingowanego Airbusa A330-900.

Oczywiście nie jest to samolot przestarzały czy niezdatny do użytku. Warto pamiętać, że wiele linii lotniczych oferuje loty na pokładach maszyn mających 20 lub więcej lat. W tym wypadku istotną wypadkową takiego wieku maszyny jest ewentualny komfort na pokładzie, obecność lub brak części udogodnień, czy standard systemu rozrywki pokładowej.

Zobacz też: Polskie lotnisko w tarapatach

O tym, jak radzi sobie Boeing 777-200 w LOT przekonamy się już niedługo. Maszyna ma pojawić się we flocie przewoźnika w niedługim czasie, a jego loty rozpoczną się od 29 października. Nowy samolot będzie używany przez sezon zimowy do końca marca.