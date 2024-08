Spis treści: 01 Rozwój LOT i nowe samoloty

02 Embraer czy Airbus?

03 Airbus w barwach LOT? To coś nowego

Rozwój LOT i nowe samoloty

Obecnie we flocie polskiego przewoźnika możemy znaleźć samoloty dwóch producentów - amerykańskie Boeingi i brazylijskie Embraery. W przypadku drugiej marki PLL LOT rozszerza współpracę, a ostatnio do Polski trafił jeszcze świeży Embraer E195-E2, który do Warszawy przyleciał z fabryki. Nowa maszyna jest częścią zamówienia, w ramach którego w sezonie letnim polski przewoźnik nabędzie łącznie 3 takie samoloty.

Polski przewoźnik jest jednym z największych operatorów brazylijskich maszyn w Europie. Modele takie, jak wspomniany E195-E2 czy starsze warianty to samoloty wąskokadłubowe zabierające pasażerów w podróże na trasach krajowych i europejskich. Chcąc rozwijać się w tym segmencie, LOT ma zamiar znacząco rozszerzyć swoją flotę - aż o 84 maszyny.

Reklama

Embraer czy Airbus?

Co jednak ciekawe, nie jest pewnym, jaki producent dostarczy nowe samoloty. Okazuje się, że o kontrakt walczy obecnie Embraer i Airbus. Francuski producent, który mocno zyskuje na problemach Boeinga ma zamiar rozpocząć współpracę z LOT-em, co byłoby z pewnością wydarzeniem ciekawym. Obecnie we flocie rodzimego przewoźnika tych maszyn nie ma, a jedyne dostępne to Embraery i Boeingi.

Za Embraerem na pewno przemawia fakt budowania floty na maszynach tego producenta. To umożliwia łatwiejsze i przede wszystkim tańsze pozyskiwanie części zamiennych. Z drugiej strony nabycie tak wielu maszyn Airbusa również broniłoby się pod kątem ekonomicznym. Ostatecznie rywalizacja o kontrakt z PLL LOT z pewnością okaże się czymś korzystnym zarówno dla linii, jak i samych pasażerów.

Airbus w barwach LOT? To coś nowego

Zasadniczo rywalizacja o kontrakt odbywa się między dwoma modelami. Pierwszy to obecny już w barwach LOT-u wspomniany E195-E2. Jeżeli chodzi o propozycję Airbusa, to mamy do czynienia z modelem A220.

Producent chwali się zbudowaniem samolotu z wielu materiałów kompozytowych i sporej oszczędności w regularnej eksploatacji. Większe okna względem poprzedników zapewniają lepszy komfort pasażerów. Sama maszyna może zabrać na pokład od 108 do 133 pasażerów.