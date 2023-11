Spis treści: 01 Lotnisko w Radomiu tracą trasę

02 Nowe połączenia z Radomia

03 LOT wraca do Aten

Lotnisko w Radomiu tracą trasę

Od początku działalności otwartego w tym roku lotniska Warszawa-Radom jedyną linią oferującą regularne połączenia był polski LOT. Poza kilkoma połączeniami czarterowymi, w ofercie przewoźnika znajdowały się loty do Rzymu i Paryża. Niestety, od przyszłego roku pasażerowie nie będą mogli skorzystać z tej ostatniej trasy.

LOT ogłosił, że zamyka loty z Radomia do stolicy Francji. Ostatni rejs z Radomia do Paryża odbędzie się 6 stycznia, dlatego z dwójki dotychczasowych połączeń pozostanie jedynie Rzym. Czy pasażerowie otrzymają coś w zamian? Tak, będą to aż dwa letnie kierunki, które z pewnością ucieszą fanów wypoczynku nad morzem i nie tylko.

Nowe połączenia z Radomia

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że w sezonie letnim do swojego rozkładu lotów z portu Warszawa-Radom dodaną dwa nowe kierunki. Pasażerowie będą mogli skorzystać z lotów do Czarnogóry (Podgorica) i Macedonii Północnej (Ochryda). Jak często będą tam latać polskie linie? Przewidziano, że rotacja będzie odbywać się raz w tygodniu.

Do Podgoricy loty wystartują już od 23 czerwca i potrwają do 29 września, a 24 czerwca rozpoczną się loty do lotniska w Macedonii Północnej. To oczywiście nie wszystkie loty z Radomia, które będą dostępne latem. W ofercie znaleźć można sporo czarterów organizowanych przez biura podróży. Pasażerowie z tego lotniska będą mogli polecieć m.in. do Grecji, Egiptu, Albanii, Bułgarii czy Turcji. Możliwe, że coś nowego doda również Wizzair.

LOT wraca do Aten

To nie koniec wieści ze strony polskiego przewoźnika. Linie lotnicze LOT ogłosiły również powrót ciekawej trasy na lotnisko Chopina w Warszawie. Rodzimy przewoźnik zabierze pasażerów do stolicy Grecji, czyli Aten. Co ciekawe, rotacja będzie odbywać się każdego dnia.

Loty do Grecji z Warszawy rozpoczną się już 11 kwietnia 2024 roku. Samoloty będą startować ze stolicy Polski o godzinie 10:00, a powrotny lot rozpocznie się o 14:25. Co ważne, jest to połączenie regularne, które ma działać przez cały rok. Odbywać się będzie na pokładach samolotów Boeing 737-800 i Boeing 737 MAX 8. O następcach popularnych "MAX-ów" pisaliśmy tutaj.

