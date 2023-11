Spis treści: 01 Uzbekistan to nowy kierunek w siatce LOT-u

02 Z Warszawy do Taszkentu

03 Czy warto polecieć do Uzbekistanu?

Uzbekistan to nowy kierunek w siatce LOT-u

Już pod koniec lutego 2024 roku zainaugurowane zostanie nowe połączenie polskich linii lotniczych LOT. Samoloty rodzimego przewoźnika zabiorą pasażerów z Warszawy do Taszkentu, czyli stolicy Uzbekistanu. Wyjątkowa trasa do jednego z najtańszych państw świata będzie realizowana na pokładach samolotów Boeing 737 MAX 8.

To ważna trasa nie tylko z turystycznego punktu widzenia, lecz również biznesowego. Niemniej każdy z pasażerów będzie mógł znaleźć tam coś dla siebie. Cieszy, że plany rozwoju turystyki Uzbekistanu opierają się m.in. na połączeniach z Europą przez Warszawę właśnie. O samych lotach wiedzieliśmy już wcześniej, jednak ostatnio przekazano bardzo ciekawą informację.

Z Warszawy do Taszkentu

Połączenie LOT-u z Warszawy do Taszkentu będzie realizowane od 23 lutego w każdą środę, piątek i niedzielę. Co jednak najciekawsze, od 31 marca do 2 czerwca dostępne będzie dodatkowe, bo czwarte połączenie tygodniowo. Dodatkowy lot odbywać się będzie w czwartek.

Samoloty Boeing 737 MAX 8 będą startować z Warszawy o godzinie 23:00, a lądowanie na miejscu w Taszkencie przewidziano na 9:05. Lot w tę stronę ma trwać 6 godzin i 5 minut. Powrót z Taszkentu ma mieć miejsce o 9:25, a lądowanie w Warszawie będzie o 13:00. Czas lotu powrotnego będzie dłuższy, bo zajmie 6 godzin i 45 minut.

Co ciekawe, już w ostatnim czasie LOT latał do Uzbekistanu, choć jedynie w ramach obsługiwanych połączeń czarterowych. W lutym nowootwarta trasa będzie jedynym połączeniem regularnych linii lotniczych z Unii Europejskiej z Uzbekistanem.

Czy warto polecieć do Uzbekistanu?

Chociaż oferta LOT-u nie należy do najtańszych, to i tak jest świetną propozycją dla fanów podróży. Dość drogie bilety w obie strony to spory koszt, ale na miejscu wydamy niewiele. Uzbekistan to jedno z najtańszych państw świata, w którym ceny jedzenia i innych produktów mocno odbiegają od np. polskich realiów.

Nie potrzebujemy żadnej wizy, noclegi bezproblemowo znajdziemy na popularnych stronach internetowych, a rzeczy do zwiedzania jest tam cała masa. Z pewnością warto zastanowić się, czy Uzbekistan na majówkę nie okaże się najlepszym pomysłem przyszłego roku.