Spis treści: 01 Nowa trasa PLL LOT

02 Loty w Alpy - co, gdzie i jak

03 Ile kosztuje lot do Innsbrucka?

Nowa trasa PLL LOT

Jeszcze w tym roku w siatce połączeń Polskich Linii Lotniczych pojawi się nowa oferta, która z pewnością ucieszy fanów jazdy na nartach i nie tylko. Polski przewoźnik ogłosił, że pod koniec listopada rozpocznie operowanie na nowej trasie Warszawa-Innsbruck.

Nie dość, że w góry, to na dodatek w Alpy. Rodzime linie lotnicze chcą w ten sposób dać pasażerom atrakcyjną możliwość odwiedzenia miejsca, które wprost kojarzy się z zimowym wypoczynkiem w jego aktywnej formie. Nie zabraknie miejsc do amatorskiego uprawiania sportu, jak również pieszych wędrówek czy po prostu zapierających dech w piersi widoków.

Loty w Alpy - co, gdzie i jak

Według najnowszych informacji PLL LOT poleci z Warszawy do Innsbrucka już 29 listopada, a cała rotacja odbywać się będzie nieprzerwanie do 28 marca 2025 roku. Przewoźnik "pokryje" tym samym cały sezon zimowy. Warto zaznaczyć, że loty będą odbywały się raz w tygodniu, w każdy piątek.

Podróż nie potrwa zbyt długo, bo lot z Warszawy rozpocznie się o 10:25, a na miejscu będziemy po około 1,5 godziny. Powrót z Innsbrucka będzie ruszał o 13:25. Połączenia będą realizowane na pokładach samolotów Boeing 737.

Innsbruck jest kolejną po Taszkencie, Atenach, Oradei i Rijadzie trasą, którą LOT zainauguruje jeszcze w tym roku. Dzięki dużym zamówieniom flotowym zrealizowanym w ostatnich miesiącach przez LOT możemy zaoferować podróżnym zarówno nowe kierunki, jak również zwiększać częstotliwość na tych już istniejących. Planując rejsy do austriackiego serca sportów zimowych, odpowiadamy na potrzeby naszych pasażerów. Innsbruck oferuje nie tylko doskonałe warunki narciarskie, ale także wiele atrakcji kulturalnych i turystycznych. Jesteśmy pewni, że nowe połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem. Michał Fijoł, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT

Ile kosztuje lot do Innsbrucka?

Szybki rzut oka na system rezerwacyjny PLL LOT pozwala nam sprawdzić, ile taki bilet w Alpy kosztuje. Na ten moment stawki są ujednolicone, dlatego za bilet w jedną stronę w klasie ekonomicznej zapłacimy 828,45 zł. Powrót jest nieco droższy. Na przykładzie dat 6-13 grudnia, lot powrotny kosztuje 979,18 zł, a cała podróż wyniesie nas 1807,63 zł.

Co ciekawe, z Warszawy do Innsbrucka możemy polecieć codziennie - ale korzystając z lotu łączonego. Wówczas nasza podróż potrwa kilka godzin dłużej, bo najpierw dotrzemy do Wiednia, a dopiero potem udamy się do Innsbrucka.