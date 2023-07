Spis treści: 01 Nowa trasa z Wrocławia polskim LOTem

Nowa trasa z Wrocławia polskim LOTem

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły właśnie nowe, wyjątkowe połączenie z lotniska we Wrocławiu. Tamtejszy port lotniczy zabierze już niedługo pasażerów na długą wyprawę na wschód. Nowe połączenie pozwoli wybrać się do Seulu w Korei Południowej. Wszystko na pokładzie samolotu Boeing Dreamliner w barwach LOTu.

To historyczny dzień dla portu lotniczego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Warto mieć marzenia, warto mieć cele, które są bardzo ambitne. Cezary Pacamaj, prezes lotniska we Wrocławiu

Połączenie z Wrocławia do Seulu będzie pierwszą tak dużą międzykontynentalną trasą z lotniska w województwie dolnośląskim. Do tej pory pasażerowie mogli latać z Wrocławia do np. Warszawy czy wielu kierunków europejskich, jak i skorzystać z lotów czarterowych do miejscowości wakacyjnych.

Loty z Wrocławia do Seulu. Kiedy start?

Nowa trasa obsługiwana przez polskie linie lotnicze LOT zostanie zainaugurowana 3 listopada 2023 roku. Samolot Wrocław - Seul będzie latać raz w tygodniu w piątki (w godzinach popołudniowych). Lot odbywać się będzie na pokładzie samolotu Boeing 787 Dreamliner i potrwa około 11 godzin.

Nie są jeszcze znane ceny biletów. Podobna trasa ma miejsce z Warszawy. Za bilet do Seulu ze stolicy Polski trzeba zapłacić ok. 2000 złotych. Lot nie należy do najtańszych, jednak mowa o jednym z najdłuższych połączeń obsługiwanych z naszego kraju. Można spodziewać się, że lot do Wrocławia będzie kosztował podobnie. Dlaczego akurat stolica Dolnego Śląska zostanie wzbogacona o takie połączenie lotnicze?

Koreański biznes w Polsce

Wszystko za sprawą rosnącego zaangażowania Koreańczyków w biznes w Polsce. Coraz więcej spółek działających na terenie naszego kraju ma kapitał koreański. Jest ich blisko 600, a prawie połowa prowadzi działalność w województwie dolnośląskim. Nowa trasa LOTu to ukłon w stronę przedsiębiorców z Korei Południowej, jak również ich polskich wspólników.

Nie oznacza to jednak, że nowa trasa przeznaczona jest wyłącznie dla biznesu. Osoby zainteresowane kulturą Korei Południowej również będą mogły skorzystać z lotu i wybrać się na wyjątkową wycieczkę do dalekiej Azji. Dla osób z Poznania jest to natomiast kolejny powód, aby zapomnieć o lokalnej Ławicy...