Lotnisko w Wiedniu z biometrycznym systemem rozpoznawania

Stolica Austrii dołącza do takich miast jak Frankfurt oraz Monachium, wprowadzając funkcję biometrycznego rozpoznawania pasażerów na lotnisku. Rozwiązanie wdrożone przy współpracy ze Star Alliance pozwala przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i szybko wejść na pokład przy minimalnym kontakcie. Co ciekawe - technologia rozpoznawania twarzy jest na tyle dokładna, że ma zadziałać nawet, gdy nosimy maseczkę.

Obecnie z rozwiązania mogą korzystać wyłącznie uczestnicy programu Miles & More z ważnym biletem Lufthansy, SWISS lub właśnie Austrian. W tym celu należy pobrać specjalną aplikację programu lojalnościowego, a następnie wyrazić zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska oraz numeru Frequent Flyer. Konieczne będzie także wykonanie zdjęcia, które później będzie wykorzystywane do identyfikacji na lotnisku oraz sfotografowania paszportu do jednorazowego porównania danych.

Przyznać trzeba, że ilość wymaganych informacji może wydawać się przytłaczająca z punktu widzenia bezpieczeństwa danych. Star Alliance zapewnia jednak, że wszystkie nasze personalia są całkowicie i dokładnie zaszyfrowane.