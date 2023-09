Spis treści: 01 Trzy najdłuższe ulice w Polsce są w Warszawie

02 Piotrkowska w Łodzi nie jest najdłuższą ulicą w Polsce

03 Gdańsk i Gdynia z rekordowo długimi ulicami

04 Osobowicka we Wrocławiu wśród najdłuższych ulic w Polsce

05 Najdłuższe ulice w Polsce - podsumowanie [TOP10]

Trzy najdłuższe ulice w Polsce są w Warszawie

Najdłuższą ulicą w Polsce jest znajdujący się w Warszawie Wał Miedzeszyński, który ma 14,5 km. Znajduje się on na prawym brzegu Warszawy i prowadzi wzdłuż brzegu Wisły od Saskiej Kępy do granicy miasta. Pierwotnie był to wał przeciwpowodziowy mający chronić tereny Saskiej Kępy przed zalewaniem przez rzekę. Wzdłuż ulicy stoi głównie zabudowa mieszkalna i usługowa.

Równolegle biegnie również ścieżka rowerowa wytyczona na wale przeciwpowodziowym. Pełna lista 10 najdłuższych ulic w Warszawie wygląda natomiast następująco:

Wał Miedzeszyński - 14,5 km, Puławska - 12,2 km, Aleje Jerozolimskie - 11,9 km, Trakt Lubelski - 9,7 km, Wał Zawadowski - 9,5 km, Modlińska - 9,4 km, Płochocińska - 7,8 km, Toruńska - 7,5 km, Wybrzeże Gdyńskie - 7,2 km, ex aequo Białołęcka i Patriotów - 6,8 km

Drugą najdłuższą ulicą Warszawy jest Puławska. W granicach miasta ma ona długość 12,2 km. Ciągnie się jednak dalej, aż do Piaseczna. Jej całkowita długość wynosi 15,6 km, dlatego niektórzy to właśnie ją uznają za najdłuższą ulicę Polsce.

Na trzecim miejscu znajdują się natomiast doskonale znane Aleje Jerozolimskie, które stanowią jeden z głównych traktów komunikacyjnych Warszawy oraz jedną z najbardziej reprezentatywnych ulic. Szlak ma prawie 12 km długości, dlatego niektórzy mogą sądzić, że jest to najdłuższa ulica w Warszawie. Jest częścią Obwodnicy Etapowej Warszawy oraz drogi krajowej nr 7 i trasy europejskiej E77. Znajduje się też przy niej kilkadziesiąt ważnych obiektów, m.in. Centrum Bankowo-Finansowe (dawna siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), muzea takie jak Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowe, dworce (Centralny, Warszawa Śródmieście, Warszawa Zachodnia), domy handlowe, prestiżowe hotele, biurowce i urzędy.

Piotrkowska w Łodzi nie jest najdłuższą ulicą w Polsce

Piotrkowska jest zdecydowanie najsłynniejszą ulicą Łodzi i jedną z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Polsce. Jest ona znana również jako najdłuższa ulica handlowa w kraju (i jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie). Mimo iż może się ona wydawać długa, mierzy tylko ok. 4,2 km.

Zdjęcie Łódź, ulica Piotrkowska. / 123RF/PICSEL

To znacznie mniej niż łódzki rekordzista. Piotrkowska nie mieści się nawet pierwszej piątce najdłuższych ulic w tym mieście. Ta w przypadku Łodzi obejmuje następujące ulice:

Pomorska - 11,3 km, Okólna - 9,4 km, Kolumny - 9,3 km, Rokicińska - 8,5 km, Strykowska - 8,2 km.

Długie są też ulice Włókniarzy (7,6 km długości) i Przybyszewskiego (6,6 km). Wzdłuż najdłuższej ulicy pomorskiej wyznaczono natomiast aż 608 numerów. Krzyżuje się ona również z aż czterdziestoma innymi traktami.

Gdańsk i Gdynia z rekordowo długimi ulicami

Bardzo długie ulice można znaleźć też na Pomorzu. W tej kategorii zdecydowanie przodują dwa największe ośrodki Trójmiasta, czyli Gdańsk i Gdynia. Najsłynniejsza ulica tego obszaru - tzw. Monciak, czyli ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie ma zaledwie 600 m. Najdłuższa jest ul. Kartuska w Gdańsku, która ma prawie 12 km. Prowadzi ona przez całą południowo-zachodnią część miasta. Pełna lista najdłuższych ulic Gdańska prezentuje się następująco:

Kartuska - 11,7 km, Słowackiego - 8,8 km, Spacerowa - 8,6 km, Przegalińska - 8,1 km, Trakt św. Wojciecha - 7,4 km.

Natomiast w Gdyni najdłuższe ulice to:

Morska - 8,4 km, Marszewska - 7,3 km, Wiczlińska - 7 km, Chwarznieńska - 6,3 km, Kwiatkowskiego - 6 km.

Najdłuższa ulica Morska stanowi wyjazd z Gdyni w kierunku Rumi. Zaczyna się w centrum, na skrzyżowaniu z ul. Podjazd i kończy na granicy z Rumią.

Osobowicka we Wrocławiu wśród najdłuższych ulic w Polsce

We Wrocławiu najdłuższą ulicą jest Osobowicka zlokalizowana w północnych rejonach miasta. Ma ona ponad 6 kilometrów długości i przechodzi przez osiedla Osobowice, Różanka i Rędzin.

Znajduje się przy niej również największy cmentarz w mieście (Cmentarz Osobowicki). Poza tym przeważa zabudowa mieszkaniowa. We Wrocławiu długa jest też np. ulica Grabiszyńska - ma niemal 5 km długości i biegnie od centrum w kierunku południowo-zachodnim.

Jej przedłużenie stanowi natomiast ul. Solskiego. Co ciekawe, przy Grabiszyńskiej również znajduje się jedna z największych nekropolii w mieście. Do najdłuższych zalicza się też ul. Powstańców Śląskich. Biegnie ona od centrum (stanowi przedłużenie ul. Świdnickiej) na południe, gdzie przechodzi w ul. Karkonoską. Trasa ta stanowi część krajowej "piątki". Podobną długość mają ulice Legnicka prowadząca z centrum na zachód oraz Żmigrodzka stanowiąca trasę wylotową z miasta na północ.

Najdłuższe ulice w Polsce - podsumowanie [TOP10]

Długich ulic w Polsce jest naprawdę dużo. Często występują jednak problemy z wyliczeniem ich dokładnej długości. Można jednak przyjąć, że lista 10 najdłuższych ulic w Polsce wygląda następująco:

Wał Miedzeszyński (Warszawa) - 14,5 km Puławska (Warszawa) - 12,2 km, Aleje Jerozolimskie (Warszawa) - 11,9 km, Kartuska (Gdańsk) - 11,7 km, Pomorska (Łódź) - 11,3 km, Trakt Lubelski (Warszawa) - 9,7 km, Wał Zawadowski (Warszawa) - 9,5 km, Modlińska (Warszawa) - 9,4 km, Okólna (Łódź) - 9,4 km, Kolumny (Łódź) - 9,3 km.

Jak widać, aż pięć ulic ma długość ponad 10 kilometrów, z czego trzy znajdują się w Warszawie. Stolica przoduje, jeśli chodzi o długie ulice - w powyższym zestawieniu ma ich aż sześć!