Megamiasto Neom uruchomi własną linię lotniczą. Turyści polecą samolotami wodorowymi

Co jakiś czas pojawiają się kolejne informacje o rozwoju megamiasta Neom w Arabii Saudyjskiej. W lutym udostępniony został film pokazujący rozpoczęcie budowy. Pierwsza ma zostać oddana luksusowa wyspa Sindalah, już w przyszłym roku mają pojawić się na niej pierwsi goście.

Pierwsze moduły flagowej inwestycji - The Line - powstaną jeszcze przed 2030 rokiem. Tempo prac musi być też na tyle szybkie, by zdążyć wybudować górski kurort Trojena. To w nim mają odbyć się Azjatyckie Zimowe Igrzyska w 2029 roku. Ale do tych futurystycznych lokalizacji trzeba jakoś dotrzeć. Obecnie istnieje szybka kolej, łącząca Mekkę z Medyną, która służy turystom głównie w celach pielgrzymkowych. Być może na terenie kraju zostanie ona przedłużona na obszar megamiasta, ale głównym celem megamiasta jest przyciągnięcie zagranicznych turystów.

