Najdłuższa na świecie trasa autobusowa. Ze Stambułu do Londynu w 2 miesiące

Usiądźcie wygodnie, za dwa miesiące dotrzemy do celu

A ile zapłacimy za tę przyjemność? Cały pakiet, w skład którego wchodzą miejsce w autobusie, codzienne śniadanie, 30 obiadów i kolacji oraz noclegi w hotelach, to koszt 24 300 dolarów, czyli ok. 105 tys. złotych.

Sporo, ale organizatorzy zapewniają, że biorą na siebie także całą papierkową robotę, wizy i pozwolenia, aby uczestnicy "mogli skupić się tylko na przeżywaniu podróży".

Adventures Overland przekonuje też, że chociaż dwumiesięczna podróż autobusem nie brzmi może najwygodniej, to pojazdy wykorzystywane na tej trasie to "specjalne luksusowe autobusy przeznaczone do komfortowych podróży na duże odległości".

Oznacza to podobno dużą ilość miejsca na nogi, porty AUX i USB, składaną tacę do spożywania posiłków czy korzystania z komputera, uchwyty na butelki i kubki, a także wystarczającą ilość miejsca, by każdy z 30 pasażerów mógł zabrać ze sobą dwie pełnowymiarowe walizki.