Nowy megaprojekt w Dubaju, powstaje najwyższy hotel na świecie

Zaprojektowany przez NORR i The First Group drapacz chmur o nazwie Ciel finalnie osiągnie ponad 360 metrów i pomieści 1042 luksusowe apartamenty. Jego otwarcie zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku, choć według niektórych informacji, może mieć miejsce już pod koniec 2023 roku.

Luksusowy hotel z widokiem na Dubaj

Budowa najwyższego wieżowca rozpoczęła się w 2019 roku. Budynek będzie tak usytuowany, by zmaksymalizować widoki na centrum Dubaju, Burdż Chalifa, dzielnicę Dubai Marina oraz Palmę Jumeirah i Zatokę Perską. Luksusowy hotel - Ciel Tower - wpisuje się w rozwój The First Group, która chce mocno zaznaczyć swoją obecność na rynku hotelowym w regionie. W planach ma budowę siedmiu nieruchomości w najpopularniejszych dzielnicach Dubaju.

Ciel to przełomowy projekt dla Dubaju, który nie tylko wzmocni jego status jako jednego z największych światowych celów podróży turystycznych i biznesowych, ale także wyznaczy nowy punkt odniesienia dla ekskluzywnego zakwaterowania na jednym z najbardziej dynamicznych i konkurencyjnych rynków hotelowych na planecie. powiedział Rob Burns, dyrektor naczelny The First Group

Obecnie prace konstrukcyjne ukończone są w 99 procentach, elektryczne i sanitarne w 80 procentach, a fasada do 72. piętra - informuje "Business Traveller".

Ciel będzie wyższy od rekordzisty, który również jest w Dubaju

Ciel Tower wzniesie się na wysokość 365 metrów i przewyższy o 9 metrów obecnego rekordzistę — hotel Gevora, który został okrzyknięty najwyższym hotelem na świecie po otwarciu w 2018 roku, pokonując JW Marriott Marquis Dubai, położony niecałe cztery kilometry dalej o sześć metrów.

Wewnątrz będzie 1042 luksusowych pokoi i apartamentów. Znajdzie się tu również gastronomia (w tym restauracja z 360-stopniowym widokiem na Dubaj zlokalizowana na 82. piętrze), basen na dachu, luksusowe spa i klub fitness. Wnętrze inspirowane będzie japońską filozofią Wabi-sabi ― filozofią zakorzenioną w docenienie niedoskonałego i nietrwałego piękna przedmiotów w przyrodzie.

Projekt dotychczas został uhonorowany trzema nagrodami podczas International Property Awards 2019 ― za najlepszy międzynarodowy projekt hotelu, hotelu w Arabii i projekt wieżowca mieszkalnego w Arabii. Otrzymał również nagrody w konkursie 2019-20 Dubai, Africa & Arabia Property Awards.