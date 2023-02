Obserwując nowoczesne drapacze chmur, przyzwyczajeni jesteśmy do wysokich, ale smukłych konstrukcji. Wieżowiec, którego projekt został zaprezentowany przez rząd Arabii Saudyjskiej zupełnie łamie te schematy. Jest ogromny i masywny.

Monumentalny wieżowiec w arabskim stylu

Rząd Arabii Saudyjskiej zaplanował budowę nowego centrum Rijadu, stolicy państwa. Na powierzchni 19 kilometrów kwadratowych powstanie nowa dzielnica o nazwie Murabba zaprojektowana w koncepcji miasta 15-minutowego. Zakłada ona rozmieszczenie najważniejszych usług w zasięgu dojścia na piechotę, czyli wspomnianych 15 minut (to odległość do 1 kilometra).

Ale to, co najbardziej zachwyca to potężny, masywny wieżowiec w kształcie sześcianu o boku 400 metrów o nazwie Mukaab. Mimo że będzie wyraźną dominantą w krajobrazie, to daje się odczuć, że w pewnym sensie do niego... nawet pasuje. To dzięki zwieńczającej budynek elewacji z nakładających się na siebie trójkątnych form, które nawiązują do nowoczesnego stylu architektonicznego Najdi (region w centralnej części kraju).

Murabba: Nowy megaprojekt Arabii Saudyjskiej

Nowoczesny obiekt to dwa miliony metrów kwadratowych sklepów, atrakcji kulturalnych i turystycznych i atrium niemal tak wysokie jak budynek ze spiralną wieżą pośrodku. Rozmach inwestycji najlepiej pokazuje udostępnione wideo:



W szerszym ujęciu cała inwestycja będzie obejmowała ponad 100 tysięcy mieszkań, 9 tysięcy pokoi hotelowych, ponad 980 tys. metrów kwadratowych sklepów i 1,4 miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowych. Znajdzie się tu 80 obiektów rozrywkowych, kulturalnych czy uniwersytet technologiczny.

Według Arabii Saudyjskiej projekt ma zostać ukończony do 2030 roku. To jeden z kilku mega projektów, które są obecnie realizowane w tym bliskowschodnim kraju z Funduszu Inwestycji Publicznych w ramach saudyjskiej wizji 2030, mającej na celu dywersyfikację gospodarki.

Najbardziej znanym i kontrowersyjnym projektem jest Neom - krytykowany za wpływ na środowisko i łamanie praw człowieka. Peter Frankental z Amnesty International w rozmowie z portalem Dezeen powiedział, że firmy pracujące nad Neomem stoją przed "dylematem moralnym" i powinny "dwa razy pomyśleć" o dalszym zaangażowaniu w projekt.