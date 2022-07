Madera jest jednym z popularniejszych kierunków turystycznych. Ta niewielka portugalska wyspa położona na Oceanie Atlantyckim oferuje wiele atrakcji, od widnsurfingu przez poznawanie zabytków po turystykę pieszą. Zanim jednak oddamy się błogiemu lenistwu lub wyciągniemy sprzęt sportowy, na tę wyspę trzeba dolecieć. Port lotniczy znajduje się we wschodniej części wyspy, około 13 km na wschód od miasta Funchal, stolicy regionu.

Wyjątkowe lotnisko

Lotnisko na Maderze jest jednym z najbardziej niebezpiecznych na świecie. W momencie otwarcia, długość pasa startowego wynosiła zaledwie 1600 m. W latach 70., kiedy popularność turystyczna wyspy wzrosła wydłużono go do 1800 m. Najnowszy pas, oddany do użytku w 2002 roku, wydłużono do 2781 m.

Ze względu na specyficzne położenie lotniska, nie było możliwości rozbudowy w stronę lądu. Podjęto więc decyzję o wysunięciu części pasa nad wodę i posadowienie go na 180 betonowych kolumnach o wysokości około 70 m.

Zdjęcie Fragment pasa startowego wsparty jest na 180 kolumnach / 123RF/PICSEL

Niezwykłe lądowanie

Kilka dni temu samolot polskich linii Enter Air podchodząc do lądowania, napotkał na swojej drodze wiatr, który zaczął nim kołysać. Patrząc na te sceny, rzeczywiście ciśnienie skacze, czy aby na pewno uda bezpiecznie wylądować? Ja trzymałem kciuki. Zobaczcie sami.

W komentarzach pod filmem pojawiły się liczne pytania o prawdziwość nagrania oraz głosy zachwytu nad umiejętnościami dla pilota. Lotnisko na Maderze uważane jest za jedno z najtrudniejszych na świecie i piloci przechodzą dodatkowe szkolenie, aby na nim wylądować.

Chociaż podobne szkolenia przechodzą także piloci latający m.in. do Aspen, London City czy Salzburga, patrząc na nagranie, chyba trzeba przyznać, że doświadczenie i stalowe nerwy są w takich chwilach niezbędne. Niewielki błąd może skończyć się wylądowaniem w wodzie.