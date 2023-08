Podczas trwających w Radomiu warsztatów turystycznych, władze lotniska poinformowały o możliwości wprowadzenia do siatki połączeń lotów do popularnych kurortów narciarskich w Alpach. Te miałyby być realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT w oparciu o dużą popularność tego zimowego kierunku. Na razie brak konkretów, czyli konkretnych dat i kierunków, jednak faktem jest, że Polacy lubią wybierać się w Alpy.

Może okazać się, że będzie to komercyjny strzał w dziesiątkę - ale na ocenę takich decyzji przyjdzie pora, gdy faktycznie zostaną zrealizowane. Co ciekawe, to nie koniec nowości na lotnisku w Radomiu. Jak czytamy na portalu pasazer.com, niedawno biuro podróży Anex Tour zapowiedziało start lotów czarterowych z Radomia do Egiptu.

Liczba pasażerów lotniska w Radomiu rośnie

Celem lotniska w Radomiu jest obsługiwanie średnio 200 tysięcy pasażerów miesięcznie. Obecnie od startu lotniska zanotowano ponad 40 tysięcy osób - liczba ta jest daleka od założonego celu, a na dodatek dotyczy czasu od końcówki kwietnia tego roku. Lotnisko się jednak rozpędza, przez co są szanse, że stanie się bardziej popularnym portem lotniczym. Obecnie w rankingu polskich lotnisk zajmuje ostatnie miejsce, ustępując m.in. lotnisku w Zielonej Górze czy Łodzi.

Dużym motorem napędowym dla lotniska w Radomiu byłoby włączenie do siatki połączeń lotów tanich linii lotniczych. Żyjemy w realiach, w których to obecność linii Wizzair i Ryanair w dużym stopniu stanowi o popularności danego portu lotniczego. Wiedzą o tym pasażerowie lotnisk w Katowicach, Warszawie, Poznaniu i nie tylko. Obecnie trwają rozmowy, aby któregoś z operatorów do Radomia przyciągnąć.