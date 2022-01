"Najbardziej absurdalny budynek świata" zostanie zburzony

Filip Mielczarek Podróże

To już ostateczny koniec centrum biznesowego w Kahramanmaras w południowej Turcji, znanego jako "najbardziej absurdalny budynek świata”. Władze zdecydowały się go zburzyć, ponieważ nie pasuje on do zabudowy miasta.

"Najbardziej absurdalny budynek świata" zostanie zburzony /IHA /materiały prasowe