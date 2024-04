Spis treści: 01 Nazwy miast i miejscowości

02 Najdłuższa nazwa miasta na świecie

03 Dziwna nazwa - co oznacza?

Nazwy miast i miejscowości

Nazwy różnych miast potrafią nas szokować, a czasami nawet i bawić. Weźmy na przykład nasze polskie podwórko. W naszym kraju znajdziemy miejscowości o nazwie Ameryka, Koniec Świata, Stary Bógpomóż czy wspomniane na wstępie Przedmieście Szczebrzeszyńskie. Ta ostatnia nazwa to swoją drogą najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce.

A jak to wygląda na świecie? Okazuje się, że w niektórych miejscach na Ziemi ludzi przepełniła swego rodzaju fantazja i mocno odpłynęli. Dość powiedzieć, że jedno z miast ma tak długą nazwę, że chowa się przy niej nawet nazwa państwa. Aby je znaleźć, należy udać się do Azji. Poszukiwania nie będą trudne, bo to bardzo znana i popularna miejscowość.

Najdłuższa nazwa miasta na świecie

Chodzi oczywiście o stolicę Tajlandii, czyli Bangkok. Z pewnością niektórzy od razu przeszli do weryfikowania informacji - nazwa "Bangkok" ma przecież 7 liter, a to mniej niż choćby Warszawa czy Białystok. No to gdzie ten rekord? Tkwi w pełnej i oficjalnej nazwie stolicy. Ta ma aż 169 znaków nie licząc przerw. Prezentuje się następująco: Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit.

Kto spróbuje to wymówić? Ja poddałem się po pierwszym członie. Warto wspomnieć, że istnieje też inny wariant zapisu nazwy z dodatkowymi spacjami pomiędzy poszczególnymi członami. Wyrazów, a zatem i znaków z odstępami jest wówczas nieco więcej. Niezależnie od tego jest to najdłuższa nazwa miasta na świecie, co potwierdziła Księga Rekordów Guinnessa.

Dziwna nazwa - co oznacza?

Jak podaje worldatlas.com, znaczenie tej jakże długiej nazwy różni się, w zależności od interpretującego ją źródła. Według jednego z nich najdłuższa nazwa miasta to w wolnym tłumaczeniu "Miasto aniołów, wielkie miasto nieśmiertelnych, wspaniałe miasto dziewięciu klejnotów, siedziba króla, miasto pałaców królewskich, siedziba wcielonych bogów, wzniesione przez Vishvakarmana na rozkaz Indry".

Zdjęcie Bangkok. / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Inny przekaz tłumaczy to na "Miasto aniołów, wielkie miasto, rezydencja Szmaragdowego Buddy, nie do zdobycia, miasto (Ayutthaya) Boga Intra, wielka stolica świata obdarzona dziewięcioma drogocennymi klejnotami, szczęśliwe miasto, obfitujące w ogromny Pałac Królewski przypominający niebiańską siedzibę, w której panuje odrodzony bóg, miasto podarowane przez Indrę i zbudowane przez Wisznukarna".