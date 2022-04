Tuż przy granicy Polski powstał niezwykły obiekt, który może się okazać hitem nadchodzącego lata. Mowa o najdłuższym moście wiszącym na świecie. Wcześniej informowaliśmy już, że ma powstać taki obiekt, teraz już wiemy, kiedy zaplanowane jest jego otwarcie.

Niezwykły most powstał nad Doliną Młynicką niedaleko miasteczka Dolní Moravy w Czechach. Od polskiej granicy dzieli go zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Dojechać do tego miejsca można z Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej oraz z Głuchołazów.

Do tej pory najdłuższym wiszącym mostem na świecie był most w portugalskim regionie Arouca, którego długość wynosi 516 metrów.

Czeski Sky Bridge 721 ma długość aż 721 metrów i wznosi się na wysokość 95 metrów nad doliną. Budowa trwała dwa lata. Most prowadzi od schroniska Slaměnka po zbocze góry Chlum.

Oficjalne otwarcie zaplanowano na 9 maja tego roku i z pewnością przyciągnie całe rzesze turystów.

Zdjęcie Przy moście znajduje się także stok narciarski / www.dolnimorava.cz / domena publiczna

Przy obiekcie turyści mogą znaleźć dwukilometrową interaktywną trasę edukacyjną "Most Czasu". Przedstawione są tu walory przyrodnicze oraz historia regionu. Ciekawym aspektem tej trasy jest to, że ścieżka jest zrobiona w formie gry, która przeznaczona jest dla dzieci, jak i dorosłych. Telefon komórkowy będzie niezbędny by wejść w świat tej zabawy.

Ceny biletów na Sky Bridge 721 nie są jeszcze znane. Wiadomo już, że wejściówki będzie można kupić online na konkretną godzinę oraz w kasach na miejscu.

Most waży około 360 ton. Szerokość kładki wynosi tylko 1,2 m, zatem przejście na drugą stronę doliny będzie dużym wyzwaniem, które z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Obiekt zbudowany jest z sześciu głównych lin nośnych i sześćdziesięciu lin o różnych średnicach.

Atrakcje regionu Dolní Morava

Miejscowość ta jest znanym ośrodkiem narciarskim. Część wsi należy do Narodowego Rezerwatu Przyrody Králický Sněžník. Nieopodal przepływa rzeka Morawa.

Na zboczach góry Slamnik na wysokości 1116 metrów zbudowano unikatową wieżę widokową, zwaną Szlakiem w Chmurach. Obiekt odwiedza rocznie prawie 200 tysięcy turystów.

Oprócz nowej atrakcji, czyli najdłuższego na świecie mostu wiszącego, region odznacza się wspaniałym górskim krajobrazem i malowniczymi sceneriami.

