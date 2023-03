Najlepszy dom mieszkalny znajduje się w... brazylijskiej faweli

Na pierwszy rzut oka to zwykły, jeszcze nieukończony murowany dom. Niemal niczym nie wyróżnia się spośród innych, które go otaczają w brazylijskiej faweli. Skromny budynek, o powierzchni zaledwie 66 metrów kwadratowych został uznany za "dom roku" w międzynarodowym konkursie architektonicznym portalu branżowego ArchDaily - The ArchDaily Building of the Year Awards.

Czym dom z dzielnicy nędzy zachwycił jury?

Dwukondygnacyjna konstrukcja pokonała bardziej imponujące prace konkursowe z Indii, Meksyku, Wietnamu i Niemiec. Znajduje się w tętniącej życiem faweli Aglomerado da Serra u podnóża wzgórza na skraju miasta Belo Horizonte. Należy do 32-letniego artysty Kdu dos Anjos.

Jestem bardzo dumny, że mój dom zdobył tę nagrodę, ponieważ większość wiadomości o fawelach mówi o przemocy i domach zniszczonych przez osunięcia ziemi. Dzisiaj mój dom jest na szczycie świata! powiedział dos Anjos

Na pierwszy rzut oka dom bardzo podobny jest do pozostałych w sąsiedztwie. Główną różnicą jest wzmocniona konstrukcja oraz poziome ułożenie cegieł. W fawelach częstym zabiegiem jest ich pionowe układanie, co pozwala zaoszczędzić materiały. Odbija się to na trwałości i wytrzymałości konstrukcji, ponieważ ściany są po prostu cieńsze.

Właśnie to połączenie wykorzystania prostych materiałów z intuicyjną konstrukcją budynku charakterystyczną dla faweli i podręcznikowymi rozwiązaniami z zakresu architektury ujęło jury.

Na początku sąsiedzi nie rozumieli, o co to całe zamieszanie, ale teraz uważają to za "dzieło sztuki. mówi Kdu

Projekt domu nawiązujący do sąsiednich zabudowań

Dom o nazwie Casa no Pomar do Cafezal jest dziełem kolektywu Levente, a za sam projekt odpowiadają architekci Fernando Maculan i Joana Magalhães. Jak podkreśla Maculan, kiedy odwiedza teren inwestycji, pierwszą czynnością, jaką robi, jest wywiad i poznanie wartości danego miejsca.

Jednak po poznaniu Kdu dos Anjos, tak dobrze się rozumieli, że ten dał architektom wolną rękę. Jedyne czego chciał, to uszanowania okolicznej architektury, tego by dom zbudowany był z betonu i cegieł, by nadać budynkowi zarówno industrialny jak i retro charakter.

Kdu, który pracuje w centrum kultury Lá da Favelinha i dzieli dom z roślinami, dwoma psami i kotem, zgadza się, że dołączenie do finalistów pomaga przełamać uprzedzenia dotyczące faweli.