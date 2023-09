Największa wyspa świata. Czy Grenlandia to państwo?

Oprac.: Tomasz Wróblewski Podróże

Grenlandia, w języku grenlandzkim Kalaallit Nunaat, uważana za największą wyspę świata, jest wyjątkowo zimnym miejscem. To sprawia, że ​wiele osób nawet nie myśli o jej odwiedzeniu. Ale jeśli uważasz, że jest tam tylko lód, to się mylisz. Oczywiście jest go pod dostatkiem, ale Grenlandia to niesamowite miejsce na Ziemi. Poznaj najważniejsze fakty i najlepsze ciekawostki o tej wyspie.

Zdjęcie Kolorowe domy na przedmieściach Nuuk, stolicy Grenlandii. / 123RF/PICSEL