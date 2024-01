Największy wycieczkowiec świata wypłynął. Ocieka luksusem

Luksus i zabawa

Icon of the Seas to największy statek wycieczkowy na świecie. Właśnie rozpoczął swój dziewiczy rejs, wypływając z Miami na Florydzie, by przez siedem dni pływać od jednej tropikalnej wyspy do drugiej. Pasażerowie nie mogą narzekać na brak luksusów. Statek składa się z 20 pokładów, w tym 18 do dyspozycji gości, na których znajdziemy aż siedem basenów, sześć zjeżdżalni i ponad 40 restauracji i barów.

Według Royal Caribbean, na podkładzie jednocześnie może gościć do 7600 osób, a do ich dyspozycji pozostaje 2805 kabin pasażerskich. Sama załoga obsługująca rejs liczy około 2350 osób. Co więcej, na pokładzie znajduje się park linowy, gdzie możemy odbyć spacer na wysokości 50 metrów nad wodą. Oprócz tego znajdziemy na statku również liczne fontanny i wodospady, kina, kasyna i sale gier czy kluby nocne. A dla chcących odpocząć pozostaje strefa spa, gdzie oferowane są między innymi masaże.

