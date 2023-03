Najwspanialsze Miejsca Świata 2023. Które wybieracie na wakacje?

A jeśli wolicie safari, to lepszym wyborem będzie Park Narodowy Torres del Paine w Chile, a fani zwiedzania bez tłumów powinni zwrócić uwagę na wioskę Ollantaytambo w Świętej Dolinie w Peru, która zdaniem TIME zasługuje na to, by być celem samym w sobie, a nie tylko przystankiem w drodze do Machu Picchu.

A może Bliski Wschód i Afryka? W takim razie nie można pominąć Akaby w Jordanii, której krajobrazy posłużyły niedawno jako planeta Arrakis w Diunie w reżyserii Denisa Villeneuve, Musanze w Rwandzie, gdzie znajduje się Park Narodowy Wulkanów, będący domem dla rzadkich goryli górskich, ale nie tylko.