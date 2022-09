Nie mają sobie równych. Oto najlepsze ulice świata

Time Out, czyli organizacja zajmująca się publikacją lokalnych przewodników po najbardziej interesujących miasta świata, po raz drugi w swojej historii podzieliła się zestawieniem "najlepszych" ulic świata. W zestawieniu znalazły się 33 ulice za całego świata, które wręcz zapraszają do spacerów i podziwiania. Czy tym razem, podobnie jak w przypadku listy najlepszych wieżowców 2022 roku, znajdziemy tu jakąś propozycję z naszego kraju?



Najlepsze ulice świata - kto na szczycie?

W większości świata z hukiem wróciło już przedpandemiczne życie. Ludzie z podekscytowaniem planują, wychodzą i organizują wypady w miasto. Nasza lista Najfajniejszych Ulic na świecie obejmuje kluczowe arterie, którymi najlepiej zorientowani w temacie mieszkańcy - w tym nasi redaktorzy-eksperci i współpracownicy - zalecają przechadzkę się już teraz czytamy w oświadczeniu Jamesa Manninga, redaktora ds. podróży Time Out.

Tegoroczny zwycięzca zestawienia to Rue Wellington w Montrealu, czyli drugim co do wielkości mieście Kanady. Jak przekonuje redaktor Time Out Canada, Laura Osborne, ulica słynie ze swoich "zabójczych koktajl barów, kosmicznych miejsc na brunch, jednych z najlepszych kanapek w mieście, a nawet piaszczystej miejskiej plaży", a co więcej od przyszłego roku będzie dostępna tylko dla pieszych, co jeszcze podniesie jej atrakcyjność.



Po wizycie Montrealu czeka nas wycieczka na drugi koniec świata, bo drugie miejsce należy do ulicy zlokalizowanej w australijskim Melbourne, które mogło się pochwalić ubiegłorocznym zwycięzcą, czyli Smith Street. Tym razem wybór redaktorów padł na Gertrude Street, które wydaje się oazą spokoju dla osób stroniących od miejskiego hałasu, bo redaktorzy opisują ją jako "piękną, skromną i pozbawioną szalonego nocnego życia stosunkowo hałaśliwego rodzeństwa".

W zestawieniu przygotowanym przez organizację z siedzibą w Londynie nie mogło zabraknąć "okolicznych" atrakcji, więc podium tegorocznej listy najlepszych ulic zamyka Great Western Road w Glasgow. Co w niej takiego ciekawego? Dużo architektury dla fanów zabytków i historii, katedry, kościoły, budynek uniwersytetu, wiktoriańskie domy, pełen przepięknej roślinności ogród botaniczny, a także wiele miejsc z pysznym jedzeniem i kawą i wszystko to na niecałych 10 kilometrach!

A jeśli dla odmiany chcemy czegoś bardziej "egzotycznego", bo przecież podobnej zabytkowej architektury mamy pod dostatkiem w polskich miastach?

Wtedy z radością przywita nas numer 4 z listy, a mianowicie Yongkang Street w Tajpej, które jest skupiskiem antykwariatów sprzedających zarówno tajwańskie, jak i chińskie przedmioty, knajpek z lokalnym jedzeniem, w tym słynnym makaronem z wołowiną i lodami o smaku mango, a także siedzibą słynnego browaru Zhang Men Brewing.



Miejsce w pierwszej piątce zagwarantowała sobie zaś Værnedamsvej w Kopenhadze, która została nazwana przez redaktorów zestawienia mini-Paryżem, pełnym wina, sklepów z serami oraz świeżych kwiatów - co ciekawe, sam Paryż nie załapał się jednak na listę... Na honorową wzmiankę zasługują również Stany Zjednoczone, bo chociaż żadna z ich ulic nie załapała się na czołowe miejsca listy, to w ujęciu krajowym wprowadziły do zestawienia najwięcej ulic, bo aż sześć, a są to Calle Ocho w Miami, MacDougal Street w Nowym Jorku, Hayes Street w San Francisco, Virgil Avenue w Los Angeles, Newbury Street w Bostonie oraz Wentworth Avenue w Chicago.

Pierwsza dziesiątka najlepszych ulic świata wygląda następująco:

Rue Wellington, Montreal Gertrude Street, Melbourne Great Western Road, Glasgow Yongkang Street, Tajpej Værnedamsvej, Kopenhaga Karangahape Road, Auckland Tai Ping Shan Street, Hongkong Yaowarat Road, Bangkok Oranienstrasse, Berlin Hayes Street, San Francisco