- Nie powinniśmy latać, gdy jesteśmy przeziębieni lub mamy grypę, ponieważ oprócz możliwości zarażenia kogoś, może też dojść do podrażnienia dróg oddechowych z powodu suchego powietrza, a ponadto możemy nabawić się urazu ciśnieniowego - wyjaśnia pilot, Jaimes Garcia na swoim koncie na TikToku.

Ból zatok lub ucha w samolocie. Czemu się pojawia i co robić?

Uraz ciśnieniowy, czyli barotrauma, to uszkodzenie wywołane w skutku znaczących zmian ciśnienia. Człowiek najczęściej narażony jest na tego typu problemy właśnie podczas lotu, szczególnie w przypadku aktywnej infekcji, np. w czasie przeziębienia, grypy czy zapalenia ucha. Do problemów może dojść także podczas uprawiania sportów takich jak spadochroniarstwo czy nurkowanie.

Przytaczający wypowiedź pilota serwis "Medical Daily" zaznacza, że podróżując w trakcie infekcji, może dojść do następujących objawów ze strony ucha: "Od łagodnego bólu ucha i przytłumionego słuchu po poważny dyskomfort i potencjalne pęknięcie błony bębenkowej". Urazowi ciśnieniowemu mogą też ulec zatoki. Oddychanie.pl podaje, że wówczas odczuwalny jest rozpierający ból głowy, może dojść do krwawienia z nosa, a powikłaniem może być wytworzenie się ropnia i rozsiew bakterii do centralnego układu nerwowego.