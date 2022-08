Przyszłość transportu przyjaznego dla środowiska nadeszła już dziś, a przynajmniej w Niemczech, gdzie w mieście Bremervörde w Dolnej Saksonii uruchomiono właśnie pierwszą na świecie w pełni wodorową linię kolejową. Trwające dwa lata testy zakończyły się powodzeniem, w związku z czym przed końcem roku na lokalne tory wyjedzie 14 pociągów Coradia iLint firmy Alstom z wodorowymi ogniwami paliwowymi.



To pierwsza na świecie w 100 proc. wodorowa linia kolejowa

Pięć z nich obsługuje klientów już od tego tygodnia, a pozostałe stopniowo wymieniać będą 15 lokomotyw spalinowych, aktualnie obsługujących to połączenie - jak podkreśla producent pociągów, już jeden kilogram paliwa wodorowego zapewnia takie same osiągi, jak ok. 4,5 kg diesla. W związku z tym wodorowe pociągi mogą się pochwalić zasięgiem 1000 km na jednym tankowaniu, co pozwala na cały dzień pracy, a nie bez znaczenia jest też fakt, że są przy tym bardzo ciche i jedyne emisje, jakie z nich pochodzą, to para i woda.



Mobilność bezemisyjna jest jednym z najważniejszych celów zapewniających zrównoważoną przyszłość komentuje Henri Poupart-Lafarge, dyrektor generalny Alstom.

Pociągi będą uzupełniać wodór na stacji wybudowanej na trasie, po której mogą poruszać się z prędkością 80-120 km/h - ich maksymalna prędkość jest jednak nieco wyższa i wynosi 140 km/h.



Jak szacuje operator, już ta jedna linia pozwoli zaoszczędzić rocznie 1,6 mln litrów oleju napędowego i zapobiec emisji 4400 ton dwutlenku węgla, ale to dopiero początek niemieckiej drogi ku ekologicznym pociągom, bo po torach w tym kraju wciąż porusza się ok. 4000 lokomotyw spalinowych.



Przy okazji dowiadujemy się jednak, że 27 lokomotyw Coradia iLint zamówił już Frankfurt, więc maszyna się rozpędza. Również w innych krajach, bo wodorowe pociągi Coradia iLint były też testowane w Austrii, Szwecji, Szwajcarii i naszym kraju, a zamówienie na pierwsze egzemplarze złożyły już Francja (12 pociągów) i Włochy (6 pociągów).