Niesamowite zdjęcie. Śnieg na najgorętszej pustyni Ameryki Północnej

Wszelkie opady na tym terenie są mile widziane. Jednak śnieg, nawet krótkotrwały to tutaj prawdziwa rzadkość. Na powierzchni prawie 260 tys. Kilometrów kwadratowych spadło od 5 do 10 cm. Przez cztery godziny można było podziwiać kaktusy otulone śniegiem.

Kaktusy w śniegu

Fotograf Jack Dyking, zdobywca nagrody Pulitzera, wykonał zdjęcie ośnieżonego terenu 2 marca. Jak sam stwierdził, ten widok to „czysta magia, pozornie nie na miejscu, uderzająco piękna”. Jeden z meteorologów określił to wydarzenie jako jedno na pokolenie. Tej zimy Stany Zjednoczone zmagały się z potężnym atakiem zimy i obfitymi opadami śniegu.

Podczas gdy na pustyni Sonora temperatury latem utrzymują się na poziomie 40 stopni Celsjusza. Oczywiście zimą spadają, średnia wynosi około 10 do 16 stopni Celsjusza. Według meteorologów z National Weather Service Opady częściowo powiązane były z chłodną fazą oscylacji El Niño, której zakończenie miało miejsce 9 marca. Zjawisko nazwane El Niño to utrzymywanie się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Zimne powietrze migrujące na południe z Arktyki napotkało blokadę nad Pacyfikiem, w związku z czym powstały warunki odpowiednie do powstania opadów śniegu.