Torrevieja jest niespełna 90-tysięcznym miastem położonym w południowo-wschodniej Hiszpanii. Początkowo była małą wsią rybacką, dzisiaj jest miastem turystycznym między innymi ze względu na zdrowy mikroklimat, który zapewniają dostęp do morza i dawna kopalnia soli. Ale są tu też jeziora, których woda ma niezwykły kolor. Zdjęcia satelitarne pokazują błękit Morza Śródziemnego, który kontrastuje z różowym odcieniem solnej laguny Torrevieja i zielonym La Mata.

Większa laguna - Torrevieja uzyskuje swój niezwykły różowy kolor dzięki bardzo dużemu zasoleniu. A właściwie dzięki algom, które bardzo lubią sól, jak na przykład Dunaliella salina. Algi te występują we wszystkich słonych jeziorach na świecie. La Mata ma mniejsze zasolenie ze względu na napływ słodkiej, górskiej wody.

Kolorowe jeziora w Polsce

To jednak nie jedyne wody o niezwykłej barwie. Nie musimy daleko szukać, bo w Polsce również znajdziemy kilka kolorowych jezior. W Rudawach Janowickich obok siebie położone jest Żółte i Purpurowe Jezioro, Błękitne Jezioro oraz Zielony Stawek. Ich niezwykłe kolory wynikają z obecności różnych minerałów, które dawniej w tych miejscu wydobywano. Zbiorniki te mają tendencję do wysychania w momencie niskich opadów.

Na uwagę zasługuje też Konińskie Jezioro Turkusowe, które swoją barwę zawdzięcza węglanowi wapnia, który trafiał do zbiornika wraz popiołami i żużlem z pobliskiej elektrowni. Sam zbiornik jest pozostałością po kopalni węgla brunatnego. Kąpiel jest tu zakazana, zw względu na silnie zasadowy odczyn, który może powodować oparzenia.

Zdjęcie Pod Koninem znajdują się jeziora o turkusowej barwie / Mateusz Grochocki/East News / East News

Rzeki także mogą przybierać różne barwy. Jedną z najpiękniejszych jest mająca zaledwie 100 km Caño Cristales, Rajska Rzeka, przepływająca przez Park Narodowy Serrenia de la Macarena w Kolumbii. Kilkumiesięczny okres między porą deszczową a suchą to prawdziwe przedstawienie, w którym rzeka przybiera liczne barwy. W zależności od warunków atmosferycznych zobaczymy tu barwę czerwoną, żółtą, pomarańczową, błękit czy zieleń. Wszystko za sprawą mchów i glonów, które są odpowiedzialne za tę grę kolorów.

Nie sposób wymienić wszystkie jeziora i rzeki świata, które mogą zachwycać różnymi kolorami. Część z nich swoje niezwykłe barwy zawdzięcza naturze, przez co otaczane są ochroną. Tworzone są tam rezerwaty, parki narodowe. Jednak w zdecydowana większość to dzieło człowieka. Świadectwo dawnej działalności górniczej lub bezpośrednie zanieczyszczanie wód. Niewątpliwie jednak przyciągają one rzesze turystów chcących zobaczyć je na własne oczy.