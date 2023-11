Wieża widokowa na wyspie Wolin na ukończeniu

Wolin idzie w turystykę. Na wyspie prężnie rozwija się sektor turystyczny, by w nadchodzących latach przyciągnąć jak najwięcej odwiedzających. Jednym z większych projektów, aktualnie realizowanych na wyspie jest monumentalna wieża widokowa, która ma wkrótce zostać otwarta dla zwiedzających.

Jak zapewniają pracownicy budowlani, jeśli wszystko dobrze pójdzie, już za miesiąc będzie można korzystać z obiektu. "Po dopełnieniu niezbędnych formalności, zwiedzający będą mogli ruszyć na jej szczyt" – czytamy w serwisie iswinoujscie.pl.

Ambitny projekt gminy Wolin

Wieża po ukończeniu ma mieć ponad 30 metrów wysokości. Taras widokowy natomiast będzie się znajdował na wysokości 26 metrów nad ziemią. Okazuje się, że podczas realizacji projektu napotykano liczne przeszkody, które cały czas opóźniały postęp prac. W założeniu budowa miała zakończyć się w grudniu, ale 2022 roku.

Trudności związane były między innymi z pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny w Ukrainie. Oba te wydarzenia spowodowały znaczny deficyt materiałów budowlanych, a co za tym idzie, również wzrost ich cen. Co więcej, inwestycja na kilka miesięcy stanęła w miejscu ze względu na problemy związane z podmiotami wykonawczymi zaangażowanymi w projekt.

Po licznych trudach prace nad budową zostały wznowione w lipcu. Władze mają nadzieję, że wieża przyczyni się do rozwoju turystyki w regionie, jako jedyna tego rodzaju inwestycja w Polsce w pełni dostosowana do osób niepełnosprawnych. Wieża stanęła nieopodal sylwetki słowiańskiego bóstwa Trygława. Z tego miejsca rozciąga się przepiękny widok na Zalew Szczeciński i okolicę.

Stanie w najwyższym punkcie parku. Będzie można z niej swobodnie podziwiać uroki Zalewu Szczecińskiego i okolic. Będzie to jedyna taka atrakcja turystyczna na wyspie Wolin i w regionie. mówi Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina.

Projekt ma zachęcić turystów do odwiedzenia tego miejsca

Według doniesień wieża ma zostać wykończona w stylu marynistycznym, co ma nawiązywać do bogatej historii Wolina. Obecne ceny materiałów budowlanych zmusiły miasto do wprowadzenia modyfikacji w projekcie. Wieża zbudowana została z drewna modrzewiowego.

Budowa wieży to część większego projektu mającego na celu polepszenie wizerunku miasta i spowodowanie większego ruchu turystycznego. W ramach projektu remontowany jest amfiteatr znajdujący się niedaleko wieży. Miasto zdecydowało się również na renowację pomnika Trygława oraz budowę wygodnych ścieżek z urządzeniami do ćwiczeń. Zaplanowano również stworzenie rodzinnego terenu rekreacyjnego z urządzeniami odpowiednimi dla najmłodszych dzieci, wygodnymi stolikami i grami planszowymi.

Teren całej inwestycji obejmuje 10 hektarów, a w jej ramach zostanie przeprowadzone również usuwanie chorych i niebezpiecznych drzew i odkrzaczanie. Ogólnie rzecz biorąc, ma powstać przestrzeń przyjazna zarówno dla działalności rozrywkowej, jak i kulturalnej czy rekreacyjnej.