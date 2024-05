Nowa atrakcja turystyczna? "Brytyjska wersja Wielkiego Kanionu"

Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych przyciąga tłumy odwiedzających. Przełom rzeki Kolorado przez Płaskowyż Kolorado zachwyca i fascynuje - i nic dziwnego, to w końcu największy przełom rzeki na świecie, w dodatku niezwykle malowniczy.

Niedawno w serwisie TripAdvisor w zestawieniu "top 50 atrakcji" jednego z brytyjskich miast - Totnes - pojawiło się natomiast miejsce, które nazwano "brytyjską wersją Wielkiego Kanionu". W tym przypadku nie jest to jednak przełom rzeki, ani nawet żadna wielka formacja. O co więc chodzi?

Zaskakujące miejsce w zestawieniu najlepszych atrakcji w TripAdvisor

TripAdvisor to popularne wśród turystów źródło zasięgania opinii o rozmaitych miejscach podróży, a także serwis, w którym sami mogą podzielić się uwagami i poradami dotyczącymi podróżowania. Są tam standardowe opcje oceny danej atrakcji, a także fora dla podróżników, dostępne w różnych językach.

Serwis może się pochwalić odwiedzinami setek milionów internautów każdego miesiąca (wg. Statista tylko w marcu 2024 r. było to ~176 milionów użytkowników). W dodatku każdy zarejestrowany użytkownik może samodzielnie dodawać nowe obiekty. Ludzie chętnie z tego korzystają. Niekiedy kończy się to zaskakującymi nowymi atrakcjami - tak jak w przypadku "brytyjskiej wersji Wielkiego Kanionu" w Totnes.

Instagram Post Rozwiń

"Brytyjska wersja Wielkiego Kanionu" na TripAdvisor. Co to za obiekt?

Czym jest ten obiekt? Otóż to szumnie określane miejsce nie jest żadnym kanionem, ani nawet nie jest wielkie - no, chociaż zależy, jak na to patrzeć. Dla mieszkańców Totnes, miasteczka w hrabstwie Devon, obiekt był w sumie spory - a w zasadzie był po prostu sporym problemem, z którym ciężko im było sobie poradzić.

"Brytyjska wersja Wielkiego Kanionu" to bowiem... dziura w jezdni. Ponieważ mieszkańcy Totnes nie mogli się doczekać załatania jej przez władze miasta, postanowili zorganizować nietypową kampanię właśnie w postaci umieszczenia tej skazy na drogach Totnes na liście najlepszych atrakcji miasteczka w serwisie TripAdvisor. "Dziura przed Morrisons w Totnes" - "brytyjski Wielki Kanion" stała się więc niechlubną wizytówką miasta, co miało według mieszkańców skłonić władze do działania. Co z tego wynikło?