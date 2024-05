Pierwszy raz otwarto dla turystów tę część małopolskiego zamku!

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni od lat przyciągają tłumy turystów. Ciekawym punktem wycieczek są jednak nie tylko podziemia, ale i Zamek Żupny.

W ostatnich dniach dla zwiedzających otwarto niedostępne do tej pory północne skrzydło Zamku Żupnego w Wieliczce. W końcu turyści mogą oglądać urokliwe wnętrza, podziwiając przy tym odkryte niedawno polichromie z XVI-XIX wieku.

Nowa atrakcja turystyczna w Polsce. Otwarto niedostępne dotąd skrzydło zamku

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni działały nieprzerwanie od XIII do schyłku XX wieku, stanowiąc tym samym jeden z najwcześniejszych oraz najważniejszych zakładów przemysłowych w Europie. Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce została nawet wpisana na listę UNESCO w 1978 roku jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie. Te obiekty można zwiedzać - teraz w dodatku udostępniono zamkniętą do tej pory przed turystami część założenia.

Reklama

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce zaprasza turystów do odwiedzenia Zamku Żupnego - w tym roku, po raz pierwszy w historii można bowiem zwiedzać skrzydło północne, które zostało niedawno udostępnione. Warto rozważyć wycieczkę w to miejsce - Zamek Żupny to bowiem mniej znane, a dość niezwykłe miejsce. Świadczy o tym choćby fakt, że 23 czerwca 2013 zamek również został wpisany na listę UNESCO, jako rozszerzenie wpisu dotyczącego kopalni soli.