Nowa trasa rowerowa dla całej rodziny. Velo Soła zachwyci każdego

Miłośnicy wycieczek rowerowych mogą już szykować jednoślady do drogi — rusza bowiem nowa malownicza trasa rowerowa, która jest odpowiednia zarówno dla młodszych, jak i starszych fanów turystyki rowerowej.

Gdzie na rower w Polsce? Rusza Velo Soła

W ten weekend zostanie oficjalnie uruchomiona nowa trasa rowerowa — Velo Soła, informuje Samorząd Województwa Śląskiego. Trasa prowadzi wzdłuż rzeki Soły i biegnie z Rajczy do Żywca. Podziwiać z niej można beskidzkie szczyty, po drodze są też różne atrakcje turystyczne i stacje kolejowe, dzięki temu można wygodnie zaplanować przejazd, tak by zacząć i skończyć wycieczkę przy jednej z nich.

Widokowy szlak jest oznakowany na pomarańczowo - R4 z numerem trasy - 611 i nazwą Velo Soła. Oznakowanie informuje też o odległości do wspomnianych atrakcji i stacji kolejowych. Chętni będą mogli wybrać się na przejażdżkę szlakiem o długości ok. 40 km już 10 sierpnia, ale warto mieć na uwadze, że towarzyszyć temu wydarzeniu będzie inauguracyjny przejazd.

Szlaki rowerowe na Śląsku. Mapa trasy Velo Soła

Trasa Velo Soła jest odpowiednia dla każdego — można wybrać się na rekreacyjną przejażdżkę całą rodziną, ponieważ chociaż jest to trasa beskidzka, prowadzi po płaskim terenie. Jak wygląda szlak? Zaczyna się on przy stacji kolejowej w Rajczy Centrum i prowadzi do Żywca, gdzie kończy się przy Jeziorze Żywieckim. Samorząd Województwa Śląskiego udostępnił więcej szczegółów:

Poszczególne odcinki wraz z odległościami: Rajcza Centrum, Milówka (8 km), Cisiec (13 km), Węgierska Górka (16 km), Cięcina (21 km), Wieprz (25 km), Żywiec (30 km), Jezioro Żywieckie (34 km), przy którym kończy się znakowany szlak (40 km).

Mapa wygląda następująco:

Zdjęcie Velo Soła to trasa rowerowa dla każdego. / wirtualneszlaki.pl / materiał zewnętrzny

Atrakcje woj. śląskiego. Zwiedzaj na rowerze

Wielbiciele wycieczek rowerowych, Beskidów i poznawania lokalnych atrakcji turystycznych mogą połączyć wszystkie te elementy wybierając się na trasę Velo Soła. Odbijające się w Jeziorze Żywieckim górskie szczyty czy malownicze widoki wzdłuż rzeki to nie wszystko — z trasy można łatwo dotrzeć do wielu pobliskich atrakcji.

Samorząd wymienił niektóre ciekawe miejsca, jakie można znaleźć w poszczególnych miejscowościach przy szlaku:

Rajcza: inhalatorium solankowe i XIX-wieczny pałac Lubomirskich; Milówka: park miejski i amfiteatr, a także Muzeum Stara Chałupa; Węgierska Górka: blisko szlaku są schrony bojowe; Radziechowy-Wieprz: udostępniony do zwiedzania lokalny browar Pinta; Żywiec: pałac Habsburgów, park, Arcyksiążęcy Browar, Muzeum Browaru Żywiec.

Szlak prowadzi po utwardzonej nawierzchni, asfaltowych drogach lokalnych, wybrukowanych odcinkach dla ruchu rowerowego, fragmentach szutrowych. Oprócz polegania na wspomnianym oznakowaniu trasy, ze strony velomapa.pl można pobrać mapę w formacie GPX.

