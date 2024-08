Nowe loty z Katowic. Bezpośrednie połączenie na Madagaskar

Marzenia o podróży w tropiki można spełniać na różne sposoby — teraz do opcji udania się na „koniec świata” dołączyły bezpośrednie połączenia lotnicze z Katowice Airport.

Loty ze Śląska odbywają się na leżącą przy północno-zachodnim brzegu Madagaskaru wyspę Nosy Be. Jest to nowe połączenie czarterowe z lotniska w Pyrzowicach.

Loty z Katowic na należącą do Madagaskaru wyspę Nosy Be

W środę 7 sierpnia na lotnisku Katowice Airport zainaugurowano nowe bezpośrednie, dalekodystansowe połączenie czarterowe na wyspę Nosy Be. Ta wyspa wulkaniczna leży zaledwie ok. 8 km od wybrzeży Madagaskaru.

Nosy Be wyróżnia się pięknym krajobrazem i otaczającymi ją rafami koralowymi, a w jej okolicy rozrzucone są inne niewielkie wysepki — Nosy Komba, Nosy Mitsio, Nosy Sakatia i Nosy Tanikely. Wyspa ta jest największym i najbardziej obleganym regionem turystycznym Madagaskaru.

Loty czarterowe na Madagaskar uruchomione zostały na zlecenie biura podróży ITAKA. Połączenia realizowane są przez włoskie linie lotnicze Neos — Boeingiem 787-9. W maszynie jest 359 miejsc, w tym 331 w klasie ekonomicznej i 28 w ekonomicznej premium. Jak długo trwa lot?

Zdjęcie Wyspa Nosy Be leży ok. 8 km od wybrzeża Madagaskaru. / Google Maps/Google / materiał zewnętrzny

Ile trwa lot z Polski na Madagaskar?

Madagaskar to państwo wyspiarskie znajdujące się w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, leży u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki. Ta czwarta co do wielkości wyspa na Ziemi słynie z unikatowej fauny i flory, kojarząc się m.in. z lemurami i baobabami. Bezpośredni lot z Katowic na Madagaskar trwa ok. 8,5 godziny. Loty realizowane będą na razie w każdą środę sierpnia.

- Należąca do Madagaskaru wyspa Nosy Be jest ciekawym uzupełnieniem bogatej letniej siatki połączeń katowickiego lotniska, która aktualnie obejmuje 108 tras regularnych i czarterowych — powiedział Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Katowice Airport. Nowe połączenia lotnicze z Polski

Być może z czasem oferta zostanie rozszerzona o więcej połączeń i z Katowic da się dolecieć na Madagaskar także w inne miesiące.

- Trzymamy kciuki za komercyjny sukces tego kierunku i wierzymy, że już w przyszłym roku zagości on na dłużej w ofercie wylotów z Katowice Airport — powiedział Artur Tomasik.

W 2023 r. Katowice Airport odnotowało, że na 5,6 mln wszystkich obsłużonych podróżnych, aż 2,6 mln skorzystało z siatki połączeń czarterowych. Lotnisko w Pyrzowicach cieszy się mianem największego lotniska czarterowego w Polsce.

Prognoza na 2024 r. zakłada natomiast, że po raz pierwszy w historii katowickiego lotniska przekroczona zostanie granica 6 mln pasażerów w ruchu całkowitym, w tym 3 mln osób ma skorzystać z połączeń realizowanych na zlecenie biur podróży.