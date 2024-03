Spis treści: 01 Nowe loty z Wrocławia na lato

02 Finnair - loty do Helsinek i cena

03 Helsinki na weekend? To możliwe

No dobra, może nie do samego domu antropomorficznych stworków, ale za to do stolicy tego wyjątkowego kraju. Wraz z początkiem kwietnia nowe loty z Wrocławia zaoferuje Finnair, czyli narodowy przewoźnik lotniczy tego państwa. Pasażerowie startujący ze stolicy woj. dolnośląskiego będą mieli do wyboru sporo połączeń.

Nowe loty z Wrocławia na lato

Jak poinformował Port Lotniczy Wrocław na swoim profilu na Facebooku, już od 1 kwietnia z lotniska wystartuje nowy przewoźnik. Tym razem czas na Finnair, czyli spore linie lotnicze z Finlandii. Pasażerowie mają powód do radości. Nie dość, że do oferty dołączy nowy kierunek, to na dodatek lotów będzie całkiem sporo.

Reklama

Wraz z nadejściem nowego miesiąca pojawią się loty z Wrocławia do Helsinek, czyli stolicy Finlandii. Rotacja odbywać się będzie codziennie, a więc oznacza to aż 7 lotów tygodniowo. Każdego dnia będziemy mogli wybrać się na północ do stolicy tego wyjątkowego kraju. Ile kosztują loty do Helsinek z Wrocławia?

Finnair - loty do Helsinek i cena

Jako że mamy do czynienia z przewoźnikiem z kategorii linii Legacy, to nie ma mowy o budżetowych taryfach. Obecnie ceny biletów zaczynają się od 268,85 zł w jedną stronę. Najtańszy wariant lotu z Wrocławia do Helsinek i z powrotem to tym samym 574 złote. Jak napisałem wcześniej, loty odbywać się będą codziennie, dlatego wybór dat jest naprawdę spory. Tak wygląda kwiecień:

Zdjęcie Ceny biletów Wrocław-Helsinki. / Finnair / materiał zewnętrzny

Dana cena z konkretnego dnia to koszt za lot w obydwie strony - może się jednak ostatecznie różnić zależnie od tego, kiedy wybierzemy datę powrotu. Ostatecznie jednak najtańsze bilety kosztują nieco poniżej 600 zł, a znaczna większość opcji to koszt 600-700 zł w obie strony. Nie jest to najtańszy sposób na dostanie się do Finlandii z Polski, ale daje pasażerom sporo możliwości.

Loty z Wrocławia do Helsinek to nie tylko możliwość odwiedzenia stolicy tego kraju, ale również skorzystania z przesiadek. Port lotniczy Helsinki-Vantaa to hub lotniczy, w związku z czym we Wrocławiu można rozpocząć podróż łączoną i polecieć np. do Stanów Zjednoczonych. Sam lot z Wrocławia do stolicy Finlandii trwa 2 godziny.

Helsinki na weekend? To możliwe

2 godziny lotu, codzienna rotacja, do wyboru i koloru - wycieczka z Wrocławia do Helsinek np. na weekend jawi się jako świetny plan. Czy jednak ma to sens? Jak najbardziej - lotnisko stolicy Finlandii jest zlokalizowane relatywnie niedaleko samego miasta. Do centrum dojedziemy komunikacją miejską w około 30-35 minut. A co można zobaczyć na miejscu?

Moim wyborem numer 1 z pewnością byłaby katedra. To jeden z najbardziej charakterystycznych budynków miasta i co ciekawe, większość z nas chyba miała okazję go zobaczyć - ot, choćby w teledysku piosenki "Sandstorm" od Darude.

Wideo youtube

W wolnej chwili warto również wybrać się do fortu Suomenlinna czy na spacer w okolicach portu. Nadmorski klimat miasta robi wyjątkowe wrażenie, a sama stolica nie jest duża. Kilka dni czy weekend w zupełności wystarczy, aby zobaczyć kilka najciekawszych rzeczy i spróbować lokalnej kuchni. A, no i nie trzeba martwić się o naukę miejscowego języka - dogadacie się po angielsku, a fińskiego i tak nikt nie ogarnie.