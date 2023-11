Spis treści: 01 Nowe lotnisko w Polsce już niedługo?

02 Kiedy początek prac?

03 Czy Białystok potrzebuje lotniska?

Nowe lotnisko w Polsce już niedługo?

We wtorek 21 listopada doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy nowego lotniska w Polsce. Odbyło się to za sprawą prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa Artura Kosickiego i prezesa Polskich Portów Lotniczych Stanisława Wojtera.

Obecnie w Białymstoku brakuje lotniska cywilnego, które oferowałoby regularne połączenia. Istnieje co prawda lotnisko Białystok-Krywlany, jednak to port szkoleniowy, na którym organizowane są m.in. treningi pilotów, różnego rodzaju zawody, a nawet pokazy sprzętów wojskowych. Nie posiada przede wszystkim terminalu.

Spotkanie, które miało miejsce w tym tygodniu miało na celu rozpoczęcie konkretnych działań w celu zbudowania faktycznego portu lotniczego, który obsługiwałby Białystok, okolicę i województwo podlaskie. Obecnie najbliższe lotniska dla mieszkańców Podlasia to port w Olsztynie oraz lotniska warszawskie, Okęcie i Warszawa-Modlin.

Zdjęcie Plan rozbudowy lotniska z 2017 roku. / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News / East News

Kiedy początek prac?

Na razie mowa jedynie o liście intencyjnym, choć władze miasta realnie myślą o stworzeniu lotniska. Jeszcze w sierpniu tego roku jego projekt został wpisany na listę strategicznych. W zeszłym miesiącu podpisano pierwszy list intencyjny, a teraz w listopadzie doszło do stworzenia drugiego. Tym razem dotyczy on finansowania i harmonogramu prac.

Doszliśmy do momentu, gdzie komplet partnerów z punktu widzenia naszego lotniska jest uzupełniony. Bardzo dziękuję za to, że doprowadzimy do tego, żebyśmy nie byli białą plamą na mapie przewozów lotniczych w Polsce. Mam nadzieję, że stworzymy zespół roboczy i będziemy mogli przygotować stosowną ofertę dotyczącą zakresu przedmiotowego lotniska na Krywlanach - tak żeby skroić je na miarę potrzeb obecnych i tych przyszłych. Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego

Co należy wybudować, aby lotnisko powstało? Kilka lat temu na Krywlanach zakończono budowę pasa startowego, jednak ma on długość zaledwie 1,4 kilometra. Aby port mógł obsługiwać standardowe samoloty pasażerskie (np. Boeing 737 linii Ryanair), należy go przedłużyć. Dla porównania, lotniska w Poznaniu czy Wrocławiu mają pasy startowe o długości 2,5 km. Z kolei w Katowicach droga ma ponad 3 km, a w Gdańsku 2,8 km.

W celu wydłużenia pasa startowego w Białymstoku konieczne będzie zorganizowanie wycinki drzew i zagospodarowania terenu niezbędnego dla lotniska. Poza tym, należy wybudować terminal obsługujący pasażerów. Ten nie musi być jednak duży. Szacuje się, że lotnisko ma obsługiwać loty w kilku kierunkach, nie będzie to port na dużą skalę, jak ma to miejsce w Warszawie czy Krakowie.

Czy Białystok potrzebuje lotniska?

Temat budowy nowych lotnisk (np. CPK czy lotniska w Radomiu) budzi w Polsce mieszane odczucia. Z jednej strony projekty mają swoich zwolenników, z drugiej nie brak im też przeciwników. Pomysł wybudowania lotniska w Białymstoku na wielu płaszczyznach się jednak broni.

Na pewno będzie atrakcyjne z punktu widzenia lokalizacji, gdyż Krywalny są oddalone o 5 kilometrów od miasta. Nie da się też ukryć, że ten region Polski jest faktycznie białą plamą pod względem dostępu do lotnisk. Nie ma w pobliżu konkurencyjnych portów, a mowa o obsłudze 300-tysięcznego miasta i sporego obszaru dookoła.